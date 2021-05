Iskrenost, neopterećenost i jasno vidljiv talent da prenesu svoju viziju moderne inteligentne pop glazbe na slušatelje obećavaju nam jedinstven koncert sljedeće godine.

Teško da je itko mogao predvidjeti da će jedan nastup četvorke iz Baltimorea, koja je četiri godine ranije oduševila i rasplesala iznenađujuće popunjeni KSET, promijeniti sve u njihovim životima.

Ni sami Future Islands zasigurno nisu mogli sanjati što će uslijediti kad su se tog 3. ožujka 2014. spremali za svoj premijerni TV nastup u showu Davida Lettermana, a koji je ubrzo postao prava internetska senzacija koja je u kratkom vremenu generirala milijune pregleda na YouTubeu i postao najgledaniji YouTube video Late Showa.

Što su Future Islands napravili da ih je taj četverominutni nastup lansirao među zvijezde? Zapravo ništa, bili su upravo onakvi kakvima smo ih svojevremeno upoznali u KSET-u, a potom gledali na Terraneu i Dirty Old Festivalu. Bili su iskreni i strastveni, kao i uvijek dok bi izvodili svoj izvanserijski synth-pop, no ovaj put nije ih gledalo stotinjak ljudi u mračnom klubu, već milijuni Amerikanaca na jednoj od najpopularnijih televizijskih emisija u Sjedinjenim Državama.

Kad su se te iste jeseni napokon vratili u Zagreb bilo je jasno da nas očekuje potpuno drugačiji koncert, a Future Islands i zagrebačka publika su nas još jednom iznenadili, ovog puta rasprodanom Močvarom u kojoj je nastala atmosfera kakva se ne viđa često, a čiji je vrhunac predstavljalo penjanje publike na omalenu pozornicu koja je do posljednjeg centimetra bila ispunjena sretnim i rasplesanim ljudima.

Ovu osebujnu četvorku iz Baltimorea čine Gerrit Welmers (klavijature), William Cashion (bas, akustična i električna gitara), Samuel T. Herring (vokal) i Michael Lowry (udaraljke), a pod zajedničkim imenom Future Islands djeluju od 2006. Godine i trenutno iza sebe imaju 6 studijskih albuma. Album prvijenac "Wave Like Home" izlazi 2008. godine, a potpisavši za nezavisnu diskografsku kuću Thrill Jockey, objavljuju drugi studijski album "In Evening Air" kojim je krenuo veliki proboj ove indie rock grupe prema samom vrhu scene.

Njihova new waveom i synth popom inspirirana glazba svoj puni zamah i smisao dobiva na koncertima, gdje Samov nevjerojatan vokal dolazi do punog izražaja, a on se pretvara u rasplesano karizmatično nezadrživo performersko čudo, koje iz sebe izbacuje nadljudsku količinu eksplozivne energije. Uzlazna putanja benda u relativno kratkoj karijeri nakon objavljivanja albuma ''On The Water'', također za čikaški Thrill Jockey, dovodi ih do već spomenutog nastupa u legendarnoj emisiji „Late Show with David Letterman".

Prije nastupa u spomenutom showu potpisuju ugovor s legendarnom diskografskom kućom 4AD koja okuplja ponajbolje aktualne izvođače iz domene alternativne rock i indie glazbe, a za koju izdaju albume ''Singles'', „The Far Field" i aktualni „As Long as You Are" koji je objavljen u listopadu 2020. godine.

Ulaznice po promotivnoj cijeni od 140 kuna mogu se kupiti od srijede, 26.5., u Dirty Old Shopu, Tratinska 18, i Rockmarku, Berislavićeva 13, dok se ne proda predviđeni promotivni kontingent. Nakon toga cijena će im biti 160 kuna, a na ulazu u klub na dan koncerta 190 kuna.

Iskrenost, neopterećenost i jasno vidljiv talent da prenesu svoju viziju moderne inteligentne pop glazbe na slušatelje obećavaju nam jedinstven koncert sljedeće godine.

Njihov posljednji zagrebački koncertni nastup, onaj u Močvari 2014. godine, je bio rasprodan pa su i neki od najvećih fanova ostali bez svojih ulaznica, nemojte dopustiti da se sličan scenarij dogodi u Tvornici!