Francuska drama "L'événement" o ilegalnom pobačaju šezdesetih godina prošlog stoljeća osvojila je u subotu Zlatnog lava za najbolji film na ovogodišnjem venecijanskom filmskom festivalu

Film u režiji Audrey Diwan zadobio je gledatelje portretom mlade žene koja očajno želi prekinuti trudnoću kako bi nastavila sa studijem, u vrijeme kada je to značilo mogućnost vrlo stroge kazne zatvora.

Veliku nagradu žirija dobio je talijanski redatelj Paolo Sorrentino za film for "The Hand of God", vrlo osoban i intiman film o gubitku roditelja kad je imao 17 godina.

Najboljom redateljicom proglašena je Novozelanđanka Jane Campion za "Moć psa".

Najbolja je glumica Penelope Cruz koja je to priznanje dobila za ulogu samohrane majke u filmu Pedra Almodovara "Paralelne majke". Ona je jedna od dviju slobodnih žena koje će roditi u istoj bolnici.

Najbolji glumac je John Arcilla s Filipina koji je tu nagradu dobio za ostvarenje u filmu "On The Job: The Missing 8".

Proglašenjem dobitnika završilo je nakon 11 dana 78. izdanje Mostre, najstarijeg filmskog festivala na svijetu, a kritičaru kažu da je ove godine bilo prilično teško predvidjeti pobjednike.