Originalne ljubavne priče, pop-kulturne i povijesne ikone i (ne)moralni klasici na Ljetnoj pozornici Tuškanac

Kolovoz na Ljetnoj pozornici Tuškanac nastavlja se uz Film u šumi, program Centra za kulturu i film Augusta Cesarca, koji na najljepšem zagrebačkom kinu na otvorenom prikazuje izbor aktualnih distribucijskih naslova i klasika sedme umjetnosti. U sljedeća dva tjedna čekaju nas djela čiji autori pronalaze svjež i originalan pristup temama kao što su ljubav i profesionalna posvećenost.

Noviteti: Izazovi života u paru

Među novim distribucijskim naslovima gledat ćemo dva iščekivana naslova, koji kroz prizmu različitih žanrova progovaraju o izazovima ljubavi i života u paru. Spoj iz snova novi je film Celine Song, autorice hit indie romanse Prošli životi, koja joj je donijela nominaciju za Oscara za originalni scenarij. Ovdje govori o profesionalnoj posrednici u ljubavnim vezama, kojoj u život ulaze dva karakterno suprotna muškarca. Celine Song i ovdje se pametno poigrala konvencijama romanse, stvorivši još jedan film koji zabavlja i intrigira. Izvrsnu glumačku ekipu predvode Dakota Johnson, Pedro Pascal i Chris Evans.

Originalni pristup problemima života u paru ima i Zajedno, body horror Michaela Shanksa, koji od premijere na Filmskom festivalu Sundance izaziva pozitivan šušur među publikom i kritikom. Priča o muškarcu i ženi u dugogodišnjoj vezi čija se tijela počinju i doslovno povezivati hvaljena je zbog maštovitih prizora strave koji proizlaze iz psihološke dinamike likova, kao i uigranih nastupa Alison Brie i Davea Franca, inače supružnika i u stvarnome životu.

Kinoteka u šumi: O ljubavi, moralu i nemoralu

Ljubavlju se bavi i Claireino koljeno, jedan od najpoznatijih filmova novovalovca Érica Rohmera, a koji govori o muškarcu koji se upušta u filozofski flert s kćerima svoje poznanice. Rohmerov potpis prepoznatljiv je po nizu precizno napisanih i režiranih razgovornih situacija u kojima se raspravlja o tajnama srca, a zaplet često proizlazi iz nesrazmjera onoga što likovi govore i osjećaju. Snimljeno predivnom kamerom Néstora Almendrosa, koja prirodnim osvjetljenjem i pomnim odabirom boja savršeno dočarava duh ljetne dokolice, Claireino koljeno upečatljivo je raščlanjivanje paradoksa ljubavi, prožeto humorom, simpatijama i ironijom, u čemu Rohmer i dalje ostaje nenadmašeni majstor.

Na Ljetnoj pozornici Tuškanac obilježit ćemo i 30. rođendan Showgirls Paula Verhoevena, priče o ambicioznoj plesačici koja će pod svjetlima Las Vegasa upoznati mračnu stranu američkog sna. Showgirls je jedan od najkontroverznijih studijskih filmova 1990-ih: bio je zabranjen za mlađe od 17 godina, kritika je prema njemu bila nemilosrdna, podbacio je u kinima, a zaustavio je i karijeru glavne glumice Elizabeth Berkley. No film je ostvario veliki uspjeh na videu, a zahvaljujući neskrivenoj camp kvaliteti i ciničnom pogledu na američku trash kulturu spektakla stekao je kultni status i horde štovatelja, među kojima su i redatelji Jacques Rivette i Jim Jarmusch. Na Ljetnoj pozornici Tuškanac prikazujemo restauriranu, integralnu verziju. Odjenite svoj versayce, ostavite inhibicije pred vratima i dođite na Ljetnu pozornicu Tuškanac!

Iza kulisa: Nepoznato o poznatome

Dio filmova upoznat će nas s manje poznatim stranama ikona glazbe, povijesti, sporta i pop-kulture. Među njima je Becoming Led Zeppelin, glazbeni dokumentarac Bernarda MacMahona koji istražuje nastanak jedne od najpoznatijih rock grupa svih vremena. Film uključuje intervjue s članovima benda, kao i rijetke, nikad prije viđene snimke s njihovih spektakularnih koncertnih turneja.

Fiume o morte! popularni je dokumentarni film Igora Bezinovića o 16-mjesečnoj okupaciji Rijeke koju je 1919. poveo talijanski pjesnik, dandy i propovjednik rata Gabriele D'Annunzio. Ova neobična povijesna epizoda oživljena je kroz rekonstrukcije, sjećanja i usmenu predaju oslanjajući se na bogatu fotografsku arhivu i sjećanja brojnih Riječana i Riječanki, koji su sudjelovali u realizaciji filma. Fiume o morte! osvojio je nagradu za najbolji film na festivalu u Rotterdamu, a na nedavno završenom Pulskom filmskom festivalu osvojio je šest Zlatnih arena, uključujući one za režiju i produkciju.

Tu je i F1, priča o bivšem vozaču utrka Formule 1, koji dobiva priliku oživjeti prerano prekinutu karijeru. Nakon što je publiku i kritiku diljem svijeta oduševio s Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski na velika se platna donosi još jednu uzbudljivu akcijsku dramu, u kojoj uspješno spaja magnetizam Brada Pitta s vrhunski režiranim utrkama, a gledatelje pritom odvodi iza kulisa profesionalnih vozača Formule 1.

Među ljudima: Obitelj, prijatelji i susjedi

Na Ljetnoj pozornici Tuškanac gledamo i Južinu, omnibus od nekoliko duhovitih priča u kojima se prepleću životi stanara oronule splitske četverokatnice. Debitantski dugometražni igrani film Ante Marina, otvorio je ovogodišnji Pulski filmski festival, a zahvaljujući vještoj karakterizaciji likova, mnoštvu sjajnih glumačkih epizoda i svježim urbanim štihom osvojio je nagradu Kino mreže.

Film Fanfare Emmanuela Courcola dirljiva je humoristična drama o klasnim razlikama, glazbi i životnim slučajnostima, a govori o poznatom dirigentu koji slučajno otkriva da je posvojen te da ima brata kojeg nikad nije upoznao. Nastale u tradiciji filmova kao što su Skidajte se do kraja (1997), Billy Elliot (2000) i Nedodirljivi (2011), Fanfare su svjetsku premijeru imale na prošlogodišnjem Festivalu u Cannesu, a kritika je hvalila glumačke nastupe te efektan omjer emocija i humora.

Kako se obogatiti prije nego što baka umre duhovita je priča o članovima obitelji koji nastoje osvojiti naklonost svoje najstarije članice ne bi li im prepisala nasljedstvo. Ova komedija Pata Boonnitipata postala je instantni hit u tajlandskim kinima te pokorila kina diljem Azije, a ušla je i u uži izbor za nominacije za Oscara u kategoriji najboljeg filma s neengleskog govornog područja. U glavnoj ulozi nastupa tajlandska glazbena i filmska zvijezda Putthipong Assaratanakul, poznatiji kao Billkin.

Praktične informacije

Blagajna se otvara sat i pol prije prve projekcije. Preporučamo doći barem pola sata ranije, kako bi se izbjegle gužve. Ulaznice je moguće kupiti i online.

Više informacija o filmovima, programu i ulaznicama potražite na www.ljepotu.hr