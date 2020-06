Slijedom pregovora sa Stožerom civilne zaštite i Gradom Orahovica, a uz sve povoljniju situaciju i značajne pomake vraćanja u normalu, Ferragosto JAM dobio je zeleno svjetlo za održavanje ovog ljeta i službeno potvrđuje da će se odviti na Orahovačkom jezeru u svom originalnom terminu, od 5. do 9. kolovoza 2020.! S obzirom na i dalje aktualne mjere opreza i propisana pravila, funkcionirat će u drugačijem obliku - u pogonu će biti samo jedna, veća glavna pozornica na novoj lokaciji pored jezera. Broj ulaznica stoga će biti izuzetno ograničen.

Najavljena gostovanja tri prijateljska festivala (Jeboton, Drito i ZEZ) odgođena su za iduću godinu, no pojedini izvođači iz tih koncepata nastupit će ovog ljeta na glavnoj pozornici. Već najavljena imena koja su bila predviđena za glavni stage ostaju na lineupu, a pridružuju im se i neka nova. Listu potvrđenih čine:

Psihomodo Pop

Pips, Chips & Videoclips

Let 3

Krankšvester

Repetitor

Lovely Quinces

Jonathan

She Loves Pablo

Overflow

Atheist Rap

Mašinko

Mortal Kombat

Ajs Nigrutin

Svemirko

nemanja

ABOP

Buč Kesidi

Z++

Pocket Palma

Mark Mrakovčić

Crvi

Como Bluff

Babilonska

Dance Hard w. DJ Kneža

Program će se odvijati svakim danom od 18h kada kreću svirke bendova, nakon čega slijede DJ nastupi do ranih jutarnjih sati. Sukladno mjerama, posjetitelji unutar festivalskog prostora trebat će se pridržavati pravila koja u tom trenu budu na snazi, a o čemu će biti obaviješteni.

ULAZNICE

Sukladno izmjenama u programu, postoje tri opcije za ulaznice:

1) Već kupljene festivalske ulaznice važeće su za ovo izdanje. Preostali kontingent u prodaji je putem Entrio sustava po cijeni od 150kn. Ulaznica omogućuje besplatno kampiranje na mjestima označenim kao festivalski kamp te autobusni prijevoz s kolodvora do samog jezera i nazad.

2) Onima koji su već ranije kupili ulaznice, a zbog najavljenih izmjena ili iz bilo kojeg drugog razloga ne planiraju prisustvovati festivalu, ulaznica će vrijediti za iduću godinu, pod uvjetom da ne bude iskorištena za ovogodišnje izdanje festivala.

3) Za one koji ipak žele povrat novca na već kupljene ulaznice, mogu to ostvariti kontaktiranjem mailom na adresu reklamacije@entrio.hr najkasnije do 30. lipnja.

Ferragosto JAM organizira Dostava Zvuka.