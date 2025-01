Princ afrobeata, iz obitelji glazbenika i aktivista, Femi Kuti, 11.3. će nastupiti u zagrebačkom Boogaloou

UNICEF-ov ambasador dobre volje, Femi Kuti, će u sklopu europske turneje 'Politics Don Expose Them', ponovo posjetiti Zagreb i 11.3. u pratnji svog velikog benda i plesačica održati show koji ćemo dugo pamtiti.

Femi, poznat po svojoj nemilosrdnoj energiji i snažnim, živopisnim nastupima, nastavlja osvajati publiku diljem svijeta svojim porukama koje potiču na razmišljanje te odražavaju njegovu nepokolebljivu predanost političkom i društvenom aktivizmu.

The World is Changing

Svoju glazbenu karijeru, započeo je osamdestih godina, svirajući u očevom bendu Egypt 80. Kao sin Fela Kutija, pionira afrobeata, u samostalne vode kreće 1986.godine, formirajući vlastiti bend Positive Force.

Od tada do danas, objavio je 8 studijskih albuma i 2 vinil izdanja. Šest puta je nomiran za nagradu Grammy, posljednji put 2022.godine u kategoriji Best Global Music Album za dupli album Legacy+, u izdanju Partisan Records (2021.g). Ova posebna kolekcija sadrži Stop The Hate, njegov najnoviji rad, uz For(e)ward, debitantski album njegovog najstarijeg sina, Made Kutija.

Iste godine, pjesma „Pà Pá Pà" dobila je pohvale vrhunskih međunarodnih kritičara i zaslužila nominaciju u kategoriji Best Global Music Performance na dodjeli Grammy nagrada 2022.

Femi je vlasnik mnogobrojnih hitova i albuma, koji s podjednakom strašću živi svoju glazbu, ali i vodi borbu za ljudska prava i sve druge probleme afričkog kontinenta, zbog čega ga je Amnesty International imenovao svojim „afričkim ambasadorom".

Ulaznice za koncert koji se ne preskače možete osigurati putem Entrio sustava.

Cijena ulaznica u pretprodaji : early bird 25 eura (prvih sto ulaznica), regular 30 eura te na dan koncerta, na ulazu kluba po cijeni od 35 eura.