I kad Fata potroši hrpu love da se može srediti za večeru kod Mujinog šefa...

Mujo se vrati s posla i odmah s vrata viče Fati:

- Fato, bona, pozvani smo u subotu na večeru kod direktora moja firme, moraš se dobro sredit'!

I Fata obiđe dućane i drogerije, nabavi novu odjeću i šminku, u subotu ujutro prvo ode kod frizerke pa se popodne šminka i oblači tri sata. Kad je napokon sve bilo kako je željela, uđe u dnevnu sobu i prošeće ispred Muje zavodljivo trepćući namazanim trepavicama:

- Mujo, jesam se dobro sredila? Vid', sve novo, šta ti se sviđa najviše, šminka, frizura, haljina ..?

Pogleda je Mujo ovlaš i ispali:

- Auu, koje dupe, pravo dobro dupe!