Fata se sređuje... ali uzalud
I kad Fata potroši hrpu love da se može srediti za večeru kod Mujinog šefa...
E Fato, Fato ;) (Arhiva)
Mujo se vrati s posla i odmah s vrata viče Fati:
- Fato, bona, pozvani smo u subotu na večeru kod direktora moja firme, moraš se dobro sredit'!
I Fata obiđe dućane i drogerije, nabavi novu odjeću i šminku, u subotu ujutro prvo ode kod frizerke pa se popodne šminka i oblači tri sata. Kad je napokon sve bilo kako je željela, uđe u dnevnu sobu i prošeće ispred Muje zavodljivo trepćući namazanim trepavicama:
- Mujo, jesam se dobro sredila? Vid', sve novo, šta ti se sviđa najviše, šminka, frizura, haljina ..?
Pogleda je Mujo ovlaš i ispali:
- Auu, koje dupe, pravo dobro dupe!
16.10.2025. 06:54:00
