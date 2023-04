Sočne jabuke, guava i naranče - to su samo tri od 45 vrsta voća koje Jairo de Souza Rios uzgaja na svojoj zemlji. Njegovo imanje prostire se na 3,6 hektara zemlje, što se čini kao mali raj za ljubitelje sočnog organski uzgojenog voća. Ali za ovog poljoprivrednika na malo njegova zemlja prije svega znači težak, slabo plaćen rad - unatoč certifikatu Fairtrade.

De Souza Rios već trinaest godina posjeduje certifikat koji obećava fer cijenu za poljoprivrednike i omogućuje potpuno praćenje opskrbnog lanca. "U posljednje vrijeme cijena više nije bila fer", kaže ovaj 39-godišnjak koji živi na farmi sa suprugom Evelyn i želi s njom imati djecu. De Souza Rios objašnjava da za život ostaje vrlo malo novca. Za njega je važno baviti se organskom poljoprivredom. Ali nešto malo viša cijena za organske naranče nego za konvencionalno uzgojene jedva da se isplati, kaže on.

Jairo de Souza Rios organizira se sa 79 drugih članova u malu zadrugu Coopealnor. Poljoprivrednici beru naranče koje zatim zadruga zajedno s tvrtkom Tropfruit prerađuje u koncentrat narančinog soka i prodaje među ostalim Europskom društvu za podsticanje partnerstva s trećim svijetom (GEPA). Poljoprivrednici sami odlučuju hoće li uzgajati organski ili konvencionalno - GEPA kupuje obje ponude. GEPA trenutno plaća 2315 američkih dolara za tonu konvencionalnog koncentrata i 3900 dolara po toni za organski koncentrat soka od naranče. Novac se zatim dijeli među poljoprivrednicima.

Na kraju, mali posjednici koji uzgajaju organski dobivaju više novca od konvencionalnih farmera - ali to se stvarno ne isplati, objašnjava Jairo de Souza Rios. "Ono što me košta 20 do 30 radnih dana kao organskog poljoprivrednika koštalo bi me manje od jednog dana rada kao konvencionalnog poljoprivrednika", kaže Brazilac, škiljeći protiv sunca. Ona kaže da ima traktor, ali za ekološki uzgoj većinu posla mora obaviti ručno. Danas termometar pokazuje 31 stupanj u hladu, na suncu je još toplije.

Nedovoljan urod organskih naranči

Farma Nelsona Borgesa da Cruza udaljena je samo nekoliko minuta vožnje od farme njegovog kolege. Ovaj 75-godišnjak ne može živjeti od proizvodnje svojih Fairtrade organskih naranči. "Novac koji zaradim samo pomaže u održavanju farme", objašnjava. Preživljava, kako kaže, samo od dodatne mirovine. Farma Borgesa da Cruza prostire se na 3,5 hektara - ali je proizvodnja vrlo mala. I zato što je farma jako stara.

Konvencionalni uzgoj bi, kaže, mogao pomoći da poveća prinos. No on je uvjeren u organski uzgoj i ne želi koristiti nikakve pesticide. "Kad hodam svojim poljem, ne bojim se kontaminacije. Mogu jesti naranče, jackfruit, kokos", objašnjava Borges da Cruz. "Mi svojim voćem pomažemo da svi budu zdraviji", kaže on.

Povećanje troškova do 80 posto

Nedaleko od dviju farmi nalazi se i sjedište zadruge u kojoj se uz pomoć strojeva i ljudi razvrstava tisuće naranči. Tu administrativni koordinator zadruge Aldo Souza razgovara s kolegama. On je u izravnom kontaktu s GEPA-om, čije je sjedište u Njemačkoj, u Wuppertalu.

U načelu, Souza je zadovoljan Fairtrade certifikatom, ali sada od Fairtrade Company traži više cijene. "Nama je minimalna cijena preniska jer su troškovi proizvodnje porasli. S cijenom koju trenutno dobivamo smanjili su se prihodi naših obitelji. Treba nam kompenzacija da to popravimo", kaže on.

Zbog rata u Ukrajini i inflacije, tečaj u odnosu na američki dolar enormno je pao. A troškovi koje poljoprivrednici moraju podnijeti prije stvarne proizvodnje porasli su do 80 posto, kaže Souza. Posebice poljoprivrednici koji rade na malo, s malo zemlje trenutno, kaže Souza, ne mogu živjeti od fairtrade cijena.

Neki farmeri čak moraju preuzeti više poslova da bi preživjeli, kaže Souza. A tu je, kaže on, i ruralni egzodus među djecom, jer farme nisu dovoljne za preživljavanje.

U 2023. GEPA uopće neće kupovati koncentrat soka od naranče

DW je GEPA-u konfrontirao s izjavama malih posjednika. Ništa ne stoji na putu usklađivanju cijene, odgovorili su iz ove Fairtrade- tvrtke. O ovoj novoj cijeni će se pregovarati zajedno sa zadrugom, a isplaćivat će se od 2024. godine, navodi tvrtka. Jer 2023. GEPA neće niti kupovati koncentrat soka od naranče od malih posjednika. "Nažalost, ove godine ne možemo kupovati od Coopealnora zbog manje prodaje. Pozadina: posljednjih godina, zbog pandemije, nije se moglo prodati toliko soka od naranče i limunade. Koncentrata soka od naranče ima još uvijek u skladištima", piše GEPA.

Iz zadruge su DW-u rekli da ih je GEPA o tome obavijestila već 2022. godine. Zato se sada šire pozicionirala i pronašla još više kupaca za svoj koncentrat soka od naranče. U međuvremenu, dva mala posjednika, Nelson Borges da Cruz i Jairo de Souza Rios, nastavit će se boriti za preživljavanje. Nelson Borges da Cruz jasno formulira svoju želju za budućnost: "Želim proizvoditi više i zaraditi više novca. Želim bolji život za sebe i svoju obitelj."