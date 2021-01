Svjetske premijere nastupa techno kraljica Nine Kraviz i Amelie Lens 14. i 15. siječnja na EXIT TV

Svjetske premijere nezaboravnih setova techno heroina Nine Kraviz i Amelie Lens sa zatvaranja Dance Arene 2018 i 2019. godine, te VR party u suradnji s jednim od vodećih njemačkih klubova, Bootshausom uz nastup house DJ dua andhim dio su ekskluzivnog programa finala specijala "EXIT TO 2021". Nakon što su, u sklopu ovog programa 31. prosinca emitirani neki od najboljih nastupa u povijesti glavne pozornice festivala uz The Cure, The Prodigy te David Guettin specijalni ponoćni set, vrijeme je da se publici širom planete premijerno predstave svjetske ekskluzive sa mts Dance Arene. Tako će u četvrtak 14. i petak 15. siječnja na Exitovim Facebook i Youtube kanalima biti emitirani nikada objavljeni legendarni nastupi kojima su dvije neprikosnovene ikone Exitove najveće elektronske pozornice zatvorile Dance Arenu 2018. i 2019. godine. U subotu 16. siječnja publika će imati priliku iskusiti inovativnu novu formu VR partyja u kojoj EXIT u suradnji s klubom Bootshaus i inovativnom platformom Sansar, donose virtuslni živi nastup house majstora andhim.

NINA KRAVIZ - Četvrtak, 14. siječnja, 20:21

Nakon što je godinu dana ranije zatvorila festival te doprinjela tome da EXIT za svoje izdanje iz 2017. godine dobije titulu najboljeg europskog festivala, Nina Kraviz se u srpnju 2018. vratila svom drugom domu i još jednom dobila čast završnog seta. Tog ljetnog jutra, prepun rov Dance Arene disao je kao jedno u višesatnom setu na čijem kraju su je, u atmosferi koja je do tada viđana samo na velikim rock svirkama, ovacijama uzvikivajući njeno ime, pozvali na bis koji je Nina obilježila kultnom trakom „Ghetto Kraviz". Snimka ovog izuzetnog nastupa po prvi put će javno biti prikazana u četvrtak, 14. siječnja u 20:21 i najaviti njezin novi dolazak na Petrovaradinsku tvrđavu za veliku proslavu 20. rođendana EXIT festivala.

AMELIE LENS - Petak, 15. siječnja, 20:21

Nastup Amelie Lens na Dance Areni 2019. godine ostao je, osim izuzetnog seta, upamćen i po tome što je ova techno diva, inspirirana zajedničkom poviješću grupe The Prodigy i Exita, na samom kraju pustila pjesmu "Firestarter", u čast preminulog pjevača grupe, Keitha Flinta, što je izazvalo oduševljenje cijele publike. Zanimljivo je da je ovo ujedno i posljednja pesma koja je do danas puštena na EXIT festivalu. Svjetska premijera streama bit će emitirana u petak, 15. siječnja s početkom u 20:21.

Snimci setova Nine i Amelie moći će se pogledati na na Facebook stranici i You Tube kanalu EXIT festivala.

Unique VR clubbing experience

EXIT x Bootshaus pres. Andhim - Subota, 16. siječnja, 18:00

Vodeći njemački klub Bootshaus na DJ Mag listi pokrenuo je nedavno svoje virtualno izdanje, a ovom prilikom će s EXIT festivalom biti domaćin nastupa njemačkog DJ dvojca andhim. U subotu, 16. siječnja u 18:00, najnoviji show povest će ljubitelje kvalitetnog house zvuka u virtualni klub Bootshaus u sklopu inovativne aplikacije Sansar. Gosti širom svjeta moći će ući u prostor, prilagode svoje osobne avatare i prepuste se, ne samo nastupu glavnih zvijezda, nego i druženju s drugim posjetiteljima, pa čak i u uživanju u pićima u baru. Glavne klupske prostorije točno su replicirane u virtualnom okruženju, a publika može očekivati istu atmosferu po kojoj je Bootshaus poznat. Virtualna zabava iz Bootshausa bit će besplatna i moći će se pratiti pomoću VR naočala na Sansarovoj platformi na osobnim računalima, na svim uređajima koji koriste Sansarovu aplikaciju, na Twitch kanalu Bootshausa te na web stranici EXIT festivala.

Velika proslava 20. godišnjice EXIT festivala održat će se od 8. do 11. srpnja 2021. na Petrovaradinskoj tvrđavi, a svoje nastupe već su potvdila neka od najvećih svjetskih i regionalnih imena kao što su David Guetta, DJ Snake, Tyga, Eric Prydz b2b Four Tet, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Sheck Wes, Solomun, Sepultura, Metronomy, Dax J, Kobosil, Denis Sulta, Honey Dijon, Laibach, Juliana Huxtable, Francois X, 999999999 live, Onyvaa, Monosaccharide, Bokee, VTSS, SPFDJ, Marko Nastić, After Affair, Kristijan Molnar, Bokee, Coeus, Goblini, Ilija Djoković, Lag, Insolate, Layzie, Massimo, Reblok, Runy, Space Motion i Thundermother.