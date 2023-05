Povratak vremenskog fenomena El Nina moguć je u drugoj polovici godine što bi moglo pridonijeti rastu temperature na globalnoj razini

Nakon tri godine vremenskog sustava La Nine na Tihom oceanu, koji često neznatno snižava temperature na globalnoj razini, postoji 60 posto šanse da će u razdoblju svibnja i lipnja doći do promjene i da će se ponovo vratiti El Nino, njezin topliji pandan.

Ta šansa raste na 70 do 80 posto u razdoblju od srpnja do rujna, navodi WMO.

Wilfran Moufouma Okia, voditelj odjela za klimu WMO-a, rekao je da zasad ne raspolaže s procjenama mogućeg rasta temperatura u svijetu.

"No, El Nino će uzrokovati visoki rast globalnih temperatura, osjećamo učinak temperatira potaknutih El Ninom s malim zakašnjenjem", rekao je Okia.

WMO priznaje da ne može predvidjeti snagu ili trajanje El Nina.

Najtoplije zabilježeno ljeto do sada je bilo 2016. i podudaralo se s jakim El Ninom, iako su klimatske promjene prijdonijele ekstremnim temperaturama i u godinama bez tog vremenskog obrasca.

Dio je to prirodne oscilacije potaknute temperaturama oceana i vjetrovima na Pacifiku, koja se prebacuje između El Nina, njegove 'hladnije sestre' La Nine i neutralnih uvjeta. Posljednje tri godine zabilježen je niz neobičnih posljedica La Nine.

Za vrijeme trajanja El Nina, vjetrovi koji pušu prema zapadu, uzduž ekvatora, usporavaju i topla površinska voda Pacifika se vraća natrag na istok, gušeći hladnije vode i stvarajući toplije temperature površine oceana.

U godinama La Nine, vjetrovi od istoka do zapada Pacifika su jači, gurajući tople površinske vode na zapad i povlačeći dublju, hladniju vodu na istoku.