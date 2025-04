U Zagreb se u nedjelju 27.04. vraća danska indie grupa Efterklang, koje se opisuje kao orkestralni post-rock sastav s utjecajem elektronike.

Iza ovog tria je sedam studijskih albuma, a posljednji je ujedno i ovogodišnji pod nazivom "Things We Have In Common" za etiketu City Slang, koji je dom i izvođačima poput Yo La Tengo, Hole, Lambchop, Caribou, Noga Erez...

Na radar šire javnosti stigli su zahvaljujući seriji „Igre prijestolja", koja je kao temu treće sezone odabrala njihovu pjesmu „Bones".

S albumom "Things We Have In Common," zatvorili su jedan kreativni koncept.

Proces je počeo s petim albumom "Altid Sammen", koji je istraživao problematiku ljudske zajednice, nastavio se sa albumom "Windflowers", koji je istraživao vezu između čovjeka i prirode. Posljednji album "Things We Have In Common" istražuje kolektivnu duhovnosti i pripadnost.

https://efterklang.net/

https://www.facebook.com/efterklang

https://www.instagram.com/efterklang