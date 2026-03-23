Drugo Superval+ izdanje u 2026. godini održat će se 29. 4. u Vintage Industrial Baru

Stiglo je vrijeme za još jedno Superval+ izdanje u 2026. godini kojim Superval nastavlja međunarodnu suradnju s državama u kojima postoje slične inicijative, koje podupiru i promoviraju mlade izvođače. Uz to što omogućava predstavljanje, razmjenu i stvaranje kulturnih programa u međunarodnom okruženju, ovaj projekt pridonosi boljem poznavanju i širenju hrvatske kulture u svijetu, kao i predstavljanju kulture drugih zemalja u Hrvatskoj.

Novi Superval+ koncert će se održati 29. 4. u Vintage Industrial Baru, a na njemu će svirati Fargo, Zippo i Lufter, mladi bend iz Kragujevca. Partneri ovog događaja su Pop Depresija i Zeleni Kačket, a program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija RH te GRAFIK.neta.

Neprekidna i stalna popularnost Superval+ koncerta znak su očite potrebe ovakvih programa namijenjenih mladim talentiranim glazbenicima, te zoran dokaz njihove želje i ljubavi prema živoj svirci i nastupima pred stranom publikom. Superval+ pojedinim autorskim bendovima sa Superval festivala omogućuje da svoj talent pokažu i izvan granica, te da istovremeno svoja iskustva sa Supervala prenesu nekim novim budućim sudionicima ovog festivala.

Ulaznice po cijeni od 5 eura u pretprodaji mogu se kupiti u Vintage Industrial Baru i Dirty Old Shopu, a na dan koncerta cijena će biti 7 eura.