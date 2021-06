Drugo izdanje Supervala održava se ovaj petak u Ljetnom vrtu Vintage Industrial Bara

Nakon lanjske odgode uzrokovane aktualnom virusnom pandemijom, vraća se koncert školskih bendova Superval i već u svojem drugom izdanju postaje festival.

Ovogodišnje izdanje Supervala održava se zadnjeg dana nastave, u petak 18.6., u prekrasnom Ljetnom vrtu Vintage Industrial Bara, a nastupaju Actual Crime (Rijeka), AD HOC (Zagreb), Extroft (Valpovo), Fire Stars (Sveti Martin na Muri), Flegma (Virovitica), Freaktion (Pula), Gradske Bitange (Valpovo), Modum (Kaštel Stari), Naughty duck (Karlovac), Raspad sistema (Klana), The Seven (Zagreb), Visoki repovi (Zagreb) i The Wet Dogs (Zagreb).

Očekuje nas 13 mladih bendova iz svih krajeva Hrvatske koji će uglavnom svirati obrade domaćih i stranih rock, blues, punk i metal pjesama, no ono što organizatore posebno veseli je da će biti i onih koji će svirati svoje autorske pjesme.

Bit će ovo prilika da se djeci koja vole stvarati i slušati glazbu omogući da se međusobno povežu i razmijene iskustva, izvode glazbu u profesionalnim uvjetima, te osjete iskrenu koncertnu emociju.

Superval bi posebno htio zahvaliti ovogodišnjim donatorima GRAFIK.net, Školskoj knjizi, Konzumu, Hrvatskim šumama, Elkrou, medijskom pokrovitelju Muzika.hr te svima koji podržavaju ovaj entuzijastičan projekt.

Program u Vintage Industrial Baru počinje u 15:00 i traje sve do 22:00 sata. Ograničen broj ulaznica po cijeni od 30 kuna moći će se kupiti na samom ulazu kluba. Koncert će se održati uz sve mjere i preporuke Stožera Civilne zaštite RH.