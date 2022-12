Pet savjeta o tome kako u nadolazećem razdoblju svakodnevnim postupcima činiti dobro planeti Zemlji

Iako donošenje novogodišnjih odluka nije svačiji stil, namjera je definitivno bitna dok će samoj izvedivosti svakako pomoći ako želje nisu radikalne već realne i vezane za stvaranje boljih životnih navika, u skladu s već prihvaćenim rutinama. Svaki mjesec pročitati jednu knjigu, krenuti u teretanu ili više vremena provoditi s obitelji, često se upravo tijekom zimskih mjeseci spominju kao želje za nadolazeće razdoblje. Ipak, nakon pandemije promijenile su nam se potrošačke navike te su mnogi više nego ikada orijentirani prvenstveno na zdravlje, odabir zdravijih i svježih obroka. Zbog sveopćih poskupljenja tu je i želja za uštedama unutar kućanstva koje ne treba zanemariti. U slučaju da sami sebi još uvijek niste obećali što to planirate ispuniti sljedeće godine - krajnje je vrijeme. Donosimo pet ključnih savjeta koji u tome mogu pomoći.

ŠTEDNJA DA, ODRICANJE NE

U slučaju da ste odlučili štedjeti - super. Sve je ok dok to ne brkate s pojmom odricanja. Da, u redu je otići u kazalište, počastiti se večerom ili putovanjem jer su i to male stvari koje novu godinu čine ljepšom, a naš mikrosvemir ugodnijim mjestom. Štedite tamo gdje dosad niste. Sjetite se onog gesla 'Misli globalno, djeluj lokalno' svaki puta kada primjerice odete u nabavku koja je dio vaše rutine. To ćete upravo ovih dana češće činiti jer se valja dobro pripremiti za blagdane, zar ne? I sasvim je u redu da već sada testirate jedno obećanje samome sebi kojega ćete se pridržavati i iduće godine. Ruku na srce, u blagdanskom shoppingu najčešće pretjerujemo te kupujemo ono što nam treba i ono što nam ne treba. Gomila vrećica, ambalaže, plastike i hrane na kraju završi na otpadu, dok se čudimo praznim novčanicima i minusima na računu. No, da li ste znali da se iskorištenoj ambalaži može dati drugi život ako s njome pravilno rukujete nakon što se proizvod konzumira? Razmislite o tome ali pronađite i novi način štednje, korisne za okoliš. Više puta upotrijebiti jedan predmet, ne trošite financijska sredstva dvaput ako ne morate.

ODGOVORNA KUPNJA

Planiranja kupnja i popisi su dobar početak. Pripremite platnene ili papirnate vrećice, odredite budžet i najvažnije: čitajte deklaracije i poruke na ambalaži. Ozbiljno. Posebno one koje objašnjavaju kako postupati s iskorištenom ambalažom kako bi se omogućilo njezino recikliranje. Nemojte se praviti da sve znate jer prema istraživanjima čak petina odvojenog otpada ipak završi na odlagalištima, zajedno s miješanim komunalnim otpadom. Pregršt korisnih informacija na svojim stranicama nudi Tetra Pak, vodeća svjetska kompanija u proizvodnji rješenja za pakiranje prehrambenih proizvoda. Krenite u odgovornu kupnju, onu koja će vam omogućiti da svjesnom odlukom izravno utječete na planet i smanjenje otpada. Europska komisija procjenjuje da svaki EU građanin proizvede oko pola tone komunalnog otpada godišnje što je 500 kilograma. Dalje, čestice plastike ulaze u hranu, pitku vodu i zrak, ali i u majčino mlijeko, a tako konzumiramo oko 5 grama plastike tjedno što je otprilike veličina jedne kreditne kartice.

OBNOVLJIVI MATERIJALI I RECIKLIRANJE

Ambalažu napravljenu najvećim dijelom od obnovljivih materijala koja se može reciklirati gdje postoji odvojeno prikupljanje otpada, jednostavno je prepoznati prema oznakama i žigovima na pakiranju. Kao primjer uzmimo trajno i svježe mlijeko te vrhnje za kuhanje domaće marke Kravica Kraljica na čijoj je ambalaži jasno istaknuto da je napravljena od 82 posto materijala biljnog porijekla. Ovaj brend je na hrvatskom tržištu to prvi napravio još prošle godine: lansirao ovakvu vrstu posebne i hvalevrijedne ambalaže. Karton Kravica Kraljica ambalaže dolazi od drveta, a čep i zaštitni slojevi pakiranja izrađeni su od plastike dobivene od šećerne trske iz održivog uzgoja. Što je veći udio biljnih/obnovljivih materijala u ambalaži, to je njezin utjecaj na klimu niži, jer obnovljivi materijali, kada se njima odgovorno upravlja, mogu se obnoviti i tijekom svog rasta apsorbiraju CO2 iz zraka. Osim toga, takva višeslojna kartonska ambalaža, odnosno popularni 'Tetra Pak' čuva hranjive tvari namirnica ali i okoliš. Vaša je briga da nakon upotrebe Kraljica Kravica proizvode u Tetra Pak ambalaži odložite u odgovarajući spremnik, kako bi se ona prikupila za reciklažu, a vaša novogodišnja odluka tako se gotovo sama od sebe provodi. Raspitajte se kod lokalnog komunalnog poduzeća koji je odgovarajući spremnik za odlaganje višeslojne kartonske ambalaže. Također, dobro je znati da uskoro na snagu stupa i novi Pravilnik o ambalaži kojim bi se trebala uvesti povratna naknada upravo za višeslojnu kartonsku ambalažu.

KVALITETA ZAUVIJEK

Kada već spominjemo Kravicu Kraljicu, inovativni brend mliječnih proizvoda tvrtke Belje, valja napomenuti da je riječ o isključivo domaćem proizvodu baziranom na mlijeku baranjskih farmi i proizvođača. Dakle osim što je zdrav, ujedno je i kvalitetan. U samo godinu dana od lansiranja, proglašen je najbrže rastućim brendom na hrvatskom tržištu, a osvojio je i nagradu Effie za izvanredno tržišno komuniciranje u segmentima kreativnosti, strategije i postignutih rezultata kampanje. Ovaj brend svoje napore često ulaže upravo u edukaciju i bolje, zdravije izbore ali na potrošačima razumljiv način. I da, dobro ste zaključili - za razliku od česte predrasude da su zdraviji odabiri nerijetko neukusni ovdje to nije slučaj. Što se Kravice Kraljice tiče, kupovinom proizvoda s ambalažom iz obnovljivih izvora učinili ste dobar i ukusan odabir, a pravilnim odlaganjem ambalaže planetu Zemlju pošteđujete nepotrebnog otpada.

NA KRAJU SVEGA

Za sobom ostavljamo još jednu godinu pandemije, godinu ratovanja i godinu koja nas je uvela u gospodarsku krizu te donijela nova pravila za suživot s prirodom. Ostavljamo još jednu godina koja nam je u naslijeđe predala nove životne lekcije i ponovno nas podsjetila da velike stvari ne leže u velikim gestama, već malim koracima, djelima i sitnicama koje usrećuju nas i one u našoj blizini. Jedno takvo obećanje, sitnicu kojom ćemo postići nešto dobro za nas same, a pritom i okoliš, trebalo bi obavezno naći svoje mjesto na listi vaših novogodišnjih odluka.

