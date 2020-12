Factum, dokumentarni filmski projekt, u čijoj je produkciji, uz koprodukciju Wake Up Filmsa (Srbija), Award Film & Videa (Sjeverna Makedonija) te Zagreb Filma (Hrvatska), nastao dugometražni dokumentarni film 'Tusta', ovih će dana omogućiti ekskluzivnu mogućnost gledanja tog dokumentarnog filma online, uz novčanu naknadu.

Nakon premijere u Motovunu u srpnju 2019. godine, film je do danas prikazan u kinima i na festivalima diljem Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Italije, te je osvojio niz nagrada (Liburnia Film Festival 2019. - nagrada publike, DORF 2020. - najbolji film u regionalnoj konkurenciji, Grossmann Fantastic Film and Wine Festival - posebno priznanje).

U skladu s preporukama za ostankom kod kuće preko nadolazećih blagdana, Factum daje svoj doprinos raznolikoj ponudi filmskih sadržaja u tom periodu. Film redatelja Andreja Korovljeva stoga će biti dostupan na zahtjev na stranicama Factuma sve do 3. siječnja na ovoj poveznici.

Osim toga, nakon što je prikazan na brojnim međunarodnim festivalima diljem svijeta te nakon kinodistribucije u Europi, hrvatsko-švicarski film Mare redateljice Andree Štake je od 23. prosinca dostupan za gledanje, uz naknadu, na online platformi kina Europa.

Na istoj platformi mogu se, između ostalog, pogledati i višestruko nagrađivani naslovi iz prethodne godine, Dnevnik Diane Budisavljević Dane Budisavljević te hrvatska manjinska koprodukcija Bosonogi car Jessice Woodworth i Petera Brosensa (hrvatski producenti su Lana Matić i Boris T. Matić iz Propeler Filma).

Uz to, Mare će se od 1. siječnja 2021. godine moći pogledati i na platformi ondemand.kinomeetingpoint.ba, na kojoj će od istog datuma biti dostupan i nagrađivani Otac Srđana Golubovića, nastao u koprodukciji Srbije, Francuske, Njemačke, Hrvatske, Slovenije i BIH (hrvatski producenti su Lana Matić i Boris T. Matić iz Propeler Filma).

Još jedan ovogodišnji dugometražni naslov ovih se blagdana može pogledati iz udobnosti vlastitog doma. Riječ je dugometražnom prvijencu redatelja Jure Pavlovića, Mater, koji se prikazuje na online kinu Kina Mediteran. Osim Mater, na istoj platformi mogu se pogledati i domaći višestruko nagrađivani naslovi poput Zvizdana Dalibora Matanića, Ne gledaj mi u pijat Hane Jušić, Comic Sans Nevija Marasovića, Uzbuna na zelenom vrhu Čejen Černić te Zagonetni dječak Dražena Žarkovića.

Uz to, zagrebački Restart gledateljima za praznike nudi nove naslove iz svoje dokumenarne riznice, sve do 17. siječnja, na VOD (video na zahtjev/video on demand) platformi volimdokumentarce.net. Novi se naslovi objavljuju iz tjedna u tjedan, uz stalni popratni set od pet filmova dostupnih za besplatno gledanje, uz unošenje promotivnog kôda DOKU-PRAZNICI. Popis filmova objavljenih za prvi praznični tjedan nalazi se na Restartovoj stranici.