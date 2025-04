Domaći bendovi Ki Klop, Tidal Pull, Lika Kolorado i stereosister pridružuju se već impresivnom programu INmusic festivala #17

Ki Klop, Tidal Pull, Lika Kolorado i stereosister donose jedinstveni glazbeni val domaće scene na nadolazeće sedamnaesto izdanje INmusic festivala!

Ki Klop je zagrebački disko pop mutant koji briše granice između glazbe i performansa. Bend su osnovali Jakov Ramničer i Luka Žigolić, a dolaskom Laure Tandarić na bubnjevima i vokalu, Ki Klop se transformirao u tročlani sastav koji plijeni pažnju svojom teatralnošću, sirovom energijom i zaraznim plesnim ritmovima. Njihove nastupe karakterizira snažna ritam sekcija, mantrične gitare i hipnotički vokali koji ne ostavljaju nikoga ravnodušnim. Ki Klop je glazbeni reaktor koji svojim disko transom nezaustavljivo uvlači publiku na plesni podij.

Tidal Pull, bend koji suvereno plovi između jezika, stilova i emocija, u vlastitom je 'big indie' žanru pronašao savršeni balans između domaće autentičnosti i globalnog zvuka. Njihove pjesme kombiniraju britansko-američku indie rock estetiku s hrvatskim stihovima koji pogađaju ravno u srce, dok ih prepoznatljiva doza autoironije čini itekako bliskima publici. Njihov najpoznatiji opis vlastite glazbe - 'kao kad nađeš još pomfrita na dnu vrećice iz Meka' - možda zvuči ležerno, ali savršeno hvata esenciju onoga što Tidal Pull donosi: dobru vibru, šarm i glazbu koja osvaja na prvo slušanje.

Lika Kolorado je hrvatski indie rock bend osnovan 2017. godine, poznat po emotivnoj i introspektivnoj glazbi. Ranu prepoznatljivost stekli su pobjedom na 21. Ha|Ge|eF festivalu i debitantskim albumom 'Smiješ zaurlat' (2018). Drugi album 'Kontura' objavljen je 2020. godine, čime su dodatno učvrstili svoju reputaciju na domaćoj sceni. U listopadu 2024. izdali su treći album 'Sateliti u orbiti' koji donosi zreliju i dublju zvučnu sliku, istražujući teme poput osobnog rasta, prihvaćanja i međugeneracijskih rana.

stereosister je novi power trio članova odavno rasformiranih Hemendex, Esc Life i (the) Lesser Men. U nesvakidašnjoj postavi synth/bass/bubnjevi, donose svježu i moćnu glazbenu priču temeljenu na filozofiji 'manje je više'. Njihov prvi album okarakteriziran je kratkim pop pjesmama sa zvučnom estetikom krautrocka, shoegazea i post punka koje bi se istodobno mogle svidjeti i fanovima naoko nespojivih Guided By Voices, A Place To Bury Strangers ili Snapped Ankles. 'Swimming With Rats' izašao je u listopadu 2024. za hrvatsku nezavisnu izdavačku kuću 'Mudri brk' u digitalnoj i od veljače 2025 dostupan je i u vinilnoj verziji.

Ki Klop, Tidal Pull, Lika Kolorado i stereosister donose svježu energiju i originalne zvukove domaće scene, a nastupit će uz svjetski poznata imena Kings of Leon, Massive Attack, Air, Fontaines D.C., Foster the People, Michael Kiwanuka, St. Vincent, Kim Deal, The Streets, Yard Act, Seun Kuti & Egypt 80, The Murder Capital, Press Club, YARD, Sailor Honeymoon, The Pill, MAQUINA., Mitsune, KOIKOI, Neven, Škofja Loka, Monohrom, Vagina Corporation, balans i druge izvođače. Sedamnaesto izdanje INmusic festivala održat će se od 23. do 25. lipnja 2025. na prepoznatljivoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu.

Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #17 dostupne su po cijeni od 119 EUR (+ troškovi transakcije) službenog festivalskog webshopa te u poslovnici Dirty Old Shopa (Tratinska 34, Zagreb) po istoj cijeni.

Putem službenog webshopa su dostupne i sedmodnevne kamperske ulaznice za 59 EUR (+ troškovi transakcije) te ograničeni broj jednodnevnih ulaznica za INmusic festival #17.