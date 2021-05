Program Stanje stvari donosi sedam filmova o temama kao što su borba za ženska prava i rodnu ravnopravnost, koruptivni državni sustavi, ekonomija i tržište rada

Iz godine u godinu u Stanju stvari, jednom od službenih programa ZagrebDoxa, nižu se novi dokumentarci koji bilježe neke od dominantnih tema, pojava i preokupacija suvremenog svijeta. Na ovogodišnjem festivalskom izdanju, koje će se održati od 13. do 20. lipnja u Kinu SC, Teatru &TD i MM centru u Studentskom centru te na Ljetnoj pozornici Tuškanac u Zagrebu, program Stanje stvari donijet će sedam raznovrsnih filmskih naslova koji predano ocrtavaju i analiziraju aktualne teme, s protagonistima u čijim se sudbinama zrcale fragmenti naše suvremenosti.

Jednoj od vodećih kanadskih feministica, aktivistici i novinarki Judy Rebick posvećen je film Judy protiv kapitalizma (Judy Versus Capitalism) Mikea Hoolblooma. Prateći njezinu ključnu ulogu u borbi za ženska prava tijekom razdoblja drugog vala feminizma 1960-ih i 1970-ih, ovo lirsko ostvarenje otkriva i Judyinu paralelnu bitku s posljedicama traumatičnih iskustava u djetinjstvu. Arhivske snimke izmjenjuju se s njezinim razmišljanjima o političkim i osobnim temama koje prožimaju golem dio njezina života, preplićući se u jedinstveno klupko koje ju je usmjerilo prema aktivizmu i uvjerenju da svijet može biti bolje mjesto. Dopunjavajući svoje ostvarenje poetičnim snimkama na Super 8-ici, formatu filmske vrpce koja je upravo u to doba popularizirana na nezavisnoj filmskoj sceni, Hoolbloom vješto evocira karakter jednog vremena, čiji ideali, bitke i snovi relevantnima ostaju i danas.

Doprinosi žena, pa čak i oni na naizgled najefemernijim, svakodnevnim razinama, i dalje često ostaju nedovoljno valorizirani, na što ukazuje i kratkometražni dokumentarac Čistimo zajedno (Clean With Me (After Dark)). U fokusu filma su mlade majke koje balansiraju između obavezama ispunjene svakodnevice koje im ne ostavljaju puno vremena za sebe same te emotivnih turbulencija, usamljenosti i zapostavljenosti. Dok njihovi supruzi rade, te kućanice snimaju YouTube tutorial vlogove o čišćenju i održavanju vlastitih domova. U spretnim redateljsko-montažerskim rukama Gabrielle Stemmer kratki videoisječci pretvaraju se u suosjećajan portret mladih žena koje u internetskoj zajednici traže priliku za socijalizacijom i podrškom.

Dvojica ruskih redatelja svoje su kamere, posredno ili neposredno, usmjerili na ruske, odnosno sovjetske političke čelnike. Andrej Grjazev u filmu Temeljna jama (Kotlovan), sastavljenom u cijelosti od reportažnih snimki i videa objavljenih na društvenim mrežama, simbolički ujedinjuje glasove siromašnih i obespravljenih ruskih građana usmjerene protiv korumpirane Putinove vlade. U izjavama za lokalne televizijske postaje ili vlastitim YouTube videima oni svjedoče o stvarnim nevoljama suvremenog ruskog naroda, pri čemu brojne nesreće na gradilištima, urušavanja građevina, kvarovi i nepristupačne zgrade predstavljaju simbol za posvemašnju moralnu propast državnog vrha. Prikazan na brojnim festivalima, od Berlinalea i IDFA-e do onih u Jihlavi i Ateni, ovaj dokumentarac uz snažnu dozu gorkog, crnog humora i empatično solidariziranje s marginaliziranima donosi autentičan pogled na suvremene oblike totalitarizma.

Vitalij Manskij, jedan od vodećih ruskih dokumentarista, u filmu Gorbačov. Raj (Gorbachev. Heaven) donosi portret bivšeg političkog magnata i posljednjeg predsjednika SSSR-a Mihaila Gorbačova. Sumirajući život čovjeka koji je duboko utjecao na tijek 20. stoljeća, potaknuo političke promjene tektonske snage koje su uz brojne posljedice donijele radikalne izmjene u konstelaciji političkih velesila, Manskij u danas ostarjelu Gorbačovu otkriva čovjeka koji, daleko od gradske buke i političke vreve, živi tiho i povučeno, s teretom vlastite političke ostavštine. Neobično intimno ostvarenje, koje više nalikuje poetičnoj studiji karaktera negoli uzbudljivom političkom filmu, Manskom je donijelo nagradu festivala IDFA za najbolju režiju.

Njemačka redateljica Carmen Losmann u svom duhovitom, ali pedantnom i iscrpnom dokumentarcu Oeconomia izaziva neke od ključnih igrača suvremenog kapitalizma da odgovore na jednostavna i prizemna pitanja o novcu, rastu, zaduživanju i bankama. Rijetki odgovori koje dobiva uglavnom su popraćeni arogancijom, ali i zbunjenošću logikom koja upravlja globalnom financijskom industrijom. Slojevito rastvarajući temu, film otkriva pravila suvremene kapitalističke utakmice na sjenovitom terenu kojim vladaju grube, mutne ekonomske metode.

Ekonomske teme, točnije nesigurno tržište rada, održavaju se i u filmu Nova smjena (Nová šichta), dugometražnom debiju češkog redatelja Jindřicha Andrša. Protagonist filma bivši je rudar koji se, nakon zatvaranja rudnika ugljena gdje je proveo 25 godina radnoga vijeka, nalazi pred životnom prekretnicom. Ponuđen mu je posao računalnog programera, a za jedan od najpoželjnijih i najlukrativnijih poslova danas priprema se na prekvalifikacijskom edukativnom tečaju. Ostaje, međutim, upitno hoće li se sredovječni Tomas, koji je četvrt stoljeća proveo na teškom i fizički zahtjevnom poslu, snaći u pretežito mladoj i trendi digitalnoj sredini. Ovaj topao i obazriv dokumentarac o borbi za dostojanstvo današnje radničke klase prikazan je na Ji.hlava IDFF-u i Dok Leipzigu.

Ni udaljeni mikrokozmos gradića na Islandu nije pošteđen transformacija koje donose dominantan način života suvremenoga svijeta, što dokazuje film Juha od jastoga (Lobster Soup) španjolskog redateljskog tandema Pepe Andreu i Rafael Molés. U malenom islandskom obalnom gradu Grindavík živi zajednica koja i danas počiva na ribolovu, a dinamika društvenog života uglavnom se odvija u lokalnoj gostioni dvojice braće, uz pune zdjelice njihova popularnog specijaliteta - juhe od jastoga. Pred braćom suočenom s promjenama i neznancima koji u šarmantnoj gostionici traže neke vlastite interese nalazi se velika odluka. Fokusirajući se na stanovnike, njihove žustre rasprave i sjetne uspomene, na živahnu atmosferu malene zajednice, film Juha od jastoga podsjeća da su najvažniji dio svakog društva upravo njegovi - ljudi.

Novosti o ovogodišnjem ZagrebDoxu mogu se pratiti na službenoj internetskoj stranici festivala: zagrebdox.net.

ZagrebDox se održava uz potporu Grada Zagreba i Hrvatskog audiovizualnog centra, a ZagrebDox Pro uz potporu programa Kreativna Europa - potprogram MEDIA.