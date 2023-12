Dogstar je osnovan početkom 90-ih godina kao projekt Keanu Reevesa na bas gitari i Roberta Mailhousea na bubnjevima, a dvojcu se naknadno pridružio Bret Domrose kao pjevač i gitarist čime je era ovog alternativnog rock benda započela. Njihov osebujan grunge izričaj donio je bendu pozitivne kritike i obožavatelje širom svijeta.

Album prvijenac 'Our Little Visionary' objavljen 1996. godine, a svoj značaj Dogstar su dodatno potvrdili nastupima kao predgrupa mnogim velikanima 90-ih, između ostalih i Davidu Bowieju. Drugi album 'Happy Ending', objavljen 2000. godine, dočekan je s oduševljenjem, a na kraju uspješne turneje trio se razišao.

Ponovno okupljanje Dogstara ubrzala je pandemija koronavirusa, a pjesme nastale tijekom tog perioda postale su dijelom najnovijeg albuma 'Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees', objavljenog u listopadu ove godine.

U svibnju 2023. Dogstar su, nakon više od dva desetljeća, održali impresivan povratnički koncert na festivalu BottleRock Napa Valley kojim su zadivili mnogobrojnu publiku.

Dogstar po prvi put dolaze u Hrvatsku kao dio impresivnog programa povratničkog INmusic festivala #16 u lipnju 2024. godine! Najpovoljnije trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #16 cijeni od 89 EUR (+ troškovi transakcije) te sedmodnevne dnevne kamperske ulaznice po cijeni od 49 EUR (+ troškovi transakcije) moguće je kupiti do 2.1.2024. putem službenog festivalskog webshopa. Putem webshopa dostupan je i INmusic blagdanski paket po cijeni od 99 EUR (+ troškovi obrade) kao i u Dirty Old Shopu po cijeni od 99 EUR.