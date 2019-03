Donešena Hrvatska pragmatička sankcija, Napoleon oženio Josephine, premijera Nabucca, prvi sukob oklopljenih ratnih brodova, osnovan FC Inter

Hrvatski sabor je 1712. godine donio zaključak nazvan Hrvatska pragmatička sankcija kojom je regulirano pitanje nasljedstva hrvatskog prijestolja. Njome je efektivno osigurano prijestolje ženskoj lozi Habsburgovaca ukoliko ne bi bilo muškog nasljednika krune, ali je i dokazao da Hrvatska ima punu autonomiju unutar Habsburške Monarhije.

Napoléon Bonaparte 1796. godine oženio je svoju prvu suprugu Joséphine de Beauharnais koja je, postavši francuska carica, bila baka Napoleona III., prabaka švedskih i danskih kraljeva i kraljica, a današnje kraljevske loze Belgije, Norveške i Luksemburga vuku svoje podrijetlo od nje.

Treća opera Giuseppea Verdija, Nabucco premijerno je 1842. godine prikazana u Milanu te je postigla velik uspjeh što je Verdija svrstalo među najuspješnije talijanske operne autore.

Tijekom Američkog građanskog rata 1862. godine na lokaciji Hampton Roads došlo je do prvog sukoba između oklopljenih ratnih brodova, tzv. ironcladova. Tom prilikom snage su odmjerili USS Monitor sa sjevernjačke i CSS Virginia s južnjačke strane.

1902. godine u Milanu je osnovan nogometni klub Internazionale Milano, poznat kao Inter. 'Crno-plavi' sa San Sirea jedini su talijanski klub koji je od svog osnutka svo vrijeme proveo u Serie A.

Na međunarodnom sajmu igračaka koji se 1959. godine održao u New Yorku premijerno je predstavljena Barbie, jedna od najpoznatijih svjetskih igračaka. Lutku koju je proizveo Mattel, Inc. zamislila je poslovnjakinja Ruth Handler koja je ideju za Barbie dobila od njemačke lukte Bild Lilli koja se proizvodila od 1955. do 1964. godine.

Talijanski moreplovac i pustolov Amerigo Vespucci, plovio je do Brazila i Hondurasa i za razliku od Kolumba bio uvjeren da je otkrio Novi svijet koji je po njemu dobio i ime, rođen je u Firenci 1454. godine. Njemački neuroanatom i psiholog Franz Joseph Gall, stvoritelj 'disipline' koju je nazvao kranioskopija (kasnije nazvana freneologija), rođen je 1758. godine u Badenu. Ferdo Šišić, najveći hrvatski povjesničar 20. stoljeća, autor brojnih djela koja ostaju u širokoj uporabi više od pola stoljeća, rođen je u Vinkovcima 1869. godine. Ruski političar Vjačeslav Mihajlovič Molotov, glavni potpisnik pakta o nenapadanju između nacističke Njemačke i Sovjeta i osoba po kojoj su finski borci tijekom Zimskog rata 1939. godine nazvali i danas često korišten i prilično učinkovit Molotovljev koktel. Talijanski aristokrat rođen pod imenom Aimone Roberto Margherita Maria Giuseppe di Torino, a poznat kao Tomislav II., prema režimu fašističke Italije kralj Hrvatske, princ Bosne i Hercegovine, vojvoda Dalmacije, Tuzle i Knina, vojvoda od Spoleta i od Aoste (od 1942.), princ od Cisterna i od Belriguarda, markiz od Voghera i grof od Pondera, rođenjem princ kraljevske kuće Savoja od Italije, rođen je 1900. godine u Torinu.

Sovjetski vojni pilot i kozmonaut Jurij Aleksejevič Gagarin, prvi čovjek koji je otputovao u svemir, rođen je pokraj Gžatska 1934. godine. Slavni američki glumac Raul Julia najpoznatiji po ulozi političkog zatvorenika u filmu Poljubac žene pauka, rođen je 1940. na današnji dan, a rođendan danas slavi i njegova kolegica Linda Fiorentino. Američki glumac Kerr Smith, zapamćen po ulogama u serijama Dawson's Creek, Justice i CSI: NY, rođen je 1972. godine u Extonu u Pennsylvaniji. Hrvatska tenisačica Mirjana Lučić, jedna od 3 igračice u povijesti koja je sa 14 godina osvojila 2 juniorska Grand Slama, rođena je 1982. godine u Dortmundu.