Nastala Legija stranaca, obavljen prvi telefonski poziv u povijesti, započeo tibetanski ustanak, uhićen Mahatma Gandhi

Rim je 241. godine pr.K. u bitci kod otoka Aegates porazio Kartagu čime je nakon 23 godine završen I. punski rat. Povod ratu je bila kontrola žitorodne Sicilije, a prema mirovnom ugovoru, Kartaga je predala Rimljanima Siciliju i bila dužna plaćati ratnu odštetu.

Francuski kralj Louis-Philippe 1831. godine oformio je Legiju stranaca, elitnu vojnu postrojbu čija je osnovna misija bila potpora francuskim kolonijalnim tendencijama, isprva u Alžiru, a kasnije 'po potrebi' te su tako pripadnici Legije ratovali na brojnim ratištima diljem svijeta nerijetko se ističući hrabrošću i požrtvovnošću. Zadnji sukob u kojem je Legija stranaca borbeno sudjelovala bio je I. zaljevski rat, dok im je rutinska zadaća sudjelovanje u mirovnim misijama diljem svijeta.

Alexander Graham Bell je 1876. godine uputio prvi uspješni telefonski poziv. Povijesna rečenica bila je: "Mr. Watson, come here, I want to see you."

1922. godine u Indiji je uhićen Mahatma Gandhi. Nakon suđenja za subverzivno djelovanje i poticanje nemira osuđen je na 6 godina zatvora no nakon dvije odslužene godine pušten je na slobodu zbog operacije slijepog crijeva.

Američko zrakoplovstvo je 1945. godine bombardiralo Tokio zapaljivim bombama nakon čega se u gradu razbuktao požar u kojem je tijekom samo jednog dana stradalo više od 100.000 ljudi, većinom civila.

Na Kubi je 1952. godine uz pomoć nacionalističkog krila vojske izvršen puč. Fulgencio Batista, jedan od tri predsjednička kandidata, tom je prilikom poništio izbore i proglasio se 'provizionalnim predsjednikom'. Ubrzo nakon dolaska na vlast Batista je započeo diktaturu potpomognutu krupnim kapitalom zarađenim na kocki i krijumčarenju u koje su bili upleteni svi veći mafijaški šefovi SAD-a.

1959. godine u Lhasi je erupcijom protukineskog i protukomunističkog otpora započeo Tibetanski ustanak. Toga se dana ispred Dalaj Lamine palače okupilo više od 300.000 Tibetanaca kako bi spriječili moguću otmicu Dalaj Lame.

Astronomi James L. Elliot, Edward W. Dunham i Douglas J. Mink 1977. godine otkrili su Uranove prstenove. Iako je i 200 godina ranije bilo svjedočanstava o zamjećivanju prstenova vjeruje se kako s teleskopima iz tog vremena oni nisu mogli biti viđeni. Uranovi prstenovi su većinom tanki i sastavljeni od tijela promjera od 0,2 do 20 metara, a 2008. godine utvrđeno je kako ih ima 13.

Burzovni indeks NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations), najveća elektronična ekran-bazirana burza u SAD-u, dosegao je 2000. godine 5048.62 što je označilo najvišu točku dot-com booma (iznimno brz rast zapadnih burzi potaknut razvojem internetskog i srodnih sektora koji je trajao između 1995. i 2001. godine).

NASA-ina višenamjenska sonda Mars Reconnaissance Orbiter stigla je 2006. godine do Marsove orbite. Nakon petomjesečnih priprema sonda je krajem 2006. godine ušla u 'istraživačku putanju' i započela mjerenja raznovrsnim instrumentima kojima će se prikupiti i na Zemlju poslati količina podataka veća nego u svim dosadašnjim međuplanetarnim misijama.

Američki glumac, režiser i producent Broncho Billy Anderson, rođen kao Max Aronson, zapamćen kao prva zvijezda westerna, većinom kratkih nijemih filmova čije je radnje sam pisao, režirao i glumio u njima kao 'Broncho Billy', rođen je 1880. godine u Little Rocku u Arkansasu. James Earl Ray, Amerikanac irskog podrijetla koji je za ubojstvo Martina Luthera Kinga bez pravog suđenja osuđen na ukupno 100 godina zatvora, rođen je u Altonu u Illinoisu 1928. godine, a do svoje je smrti tvrdio kako on nije ubojica što je vjerovala i Kingova obitelj. Američki glumac i majstor borilačkih vještina Carlos Ray "Chuck" Norris, 'teksaški rendžer' s najopakijim roundhouse kickom na svijetu, rođen je 1940. godine u Ryanu u Oklahomi. Član prominentne saudijske obitelji, pjesnik i islamski militant Osama bin Laden, punog imena Usāmah bin Muḥammad bin `Awaḍ bin Lādin, osnivač i vođa al Qaide, rođen je 1957. godine u Riyadhu u Saudijskoj Arabiji. Jedna od najpoznatijih američkih glumica Sharon Stone, čija je karijera krenula put zvijezda ulogom u erotskom trileru Basic Instinct, rođena je u Meadvilleu u Pensylavniji 1958. godine. Hrvatski nogometaš i reprezentativac Ivan Rakitić, rođen je u Rheinfeldenu u Švicarskoj 1988. godine.