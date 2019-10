Osnovan Etnografski muzej u Zagrebu, počela pomorska blokada Kube, Venera 9 sletjela na Veneru

Etnografski muzej u Zagrebu osnovan je na današnji dan 1919. godine na poticaj Salamona Bergera, trgovca tekstilom i tvorničara, porijeklom iz Slovačke, koji je Muzeju ostavio jednu od prvih i najvećih zbirki narodnih nošnji i tekstila. Muzej danas posjeduje oko 80.000 predmeta, nalazi se u reprezentativnoj secesijskoj zgradi nekadašnjeg Obrtnog doma, a obuhvaća uglavnom etnografsku baštinu Hrvatske.

Nakon što je razmotrio sve mogućnosti, od napada na Kubu do zračnog bombardiranja lansirnih mjesta te diplomatskih manevara, američki je predsjednik John F. Kennedy 22. listopada 1962. objavio pomorsku blokadu Kube. Do blokade je došlo jer je Sovjetski Savez na Kubu počeo dopremati rakete i ostalu vojnu opremu što je izazvalo uzbunu u SAD-u, a svijet se našao na rubu atomskog rata.

Sovjetska letjelica Venera 9 spustila se 1975. "meko" na Veneru. Letjelica je poslala prve crno-bijele fotografije površine Venere koje su pokazale postojanje erozijskih procesa na planetu. Po prvi put je utvrđena površinska temperatura Venere od 455°C, a znanstvenici su otkrili i da atmosferski pritisak odgovara pritisku koji na Zemlji vlada u morima na dubini od 900 metara.

Godine 1979. kroz ulazna vrata Disney Worlda, devet godina nakon otvorenja, prošao je stomilijunti posjetitelj zabavnog parka. Jubilarni gost kojeg je u Orlandu pozdravio Mickey Mouse bio je tada osmogodišnji Kurt Miller iz Marylanda. Walt Disney World Resort na Floridi danas ima četiri tematska i dva vodena parka te brojne hotele, restorane i prodavaonice koje ostvaruju milijunske godišnje prihode.

Godine 1811. rođen je mađarski skladatelj, pijanist i dirigent Franz Liszt. Iako mu je muž njegove kćeri Richard Wagner prorekao propast zbog viteškog duha, Liszt je proživio dug stvaralački vijek, doprijevši u sam vrh najistaknutijih majstora glazbene romantike. Na današnji dan 1896. rođen je biokemičar Charles Glenn King koji je otkrio vitamin C, a 1949. na svijet je došao danas uspješan nogometni trener Arsene Wenger. U Šibeniku je 1964. rođen Dražen Petrović, jedan od najvećih hrvatskih i europskih košarkaša svih vremena koji se smatra predvodnikom vala europske košarke u NBA ligi. Do tragične smrti u 29. godini života, Dražen je uspješno igrao za Šibenik, Cibonu, Real, Portland, New Jersey Netse i hrvatsku reprezentaciju. Na današnji dan rođeni su i glumac Christopher Lloyd (1938.) te reggae pjevač Shaggy (1968.).