Michelangelo počeo klesati Davida, napisana američka himna, zabilježena najviša temperatura na Zemlji

Michelangelov David rađen od 1500. to 1504., remek-djelo je kiparstva renesanse i jedno od Michelangelova dva najveća kiparska djela, zajedno s Pietom. Sám David smatra se jednim od najprepoznatljivijih kiparskih djela na svijetu, a postao je važnim simbolom ljudske snage i mladenačke ljepote. 5,17 metara visok mramorni kip portretira Biblijskog lika Kralja Davida u trenutku kad se još, kao mladić, sukobio s divom Golijatom. Postao je i simbol Firentinske republike, nezavisnog grada-države pod prijetnjama sa svih strana moćnijih neprijateljskih država. Michelangelo je započeo klesati kip ujutro ponedjeljka 13. rujna, mjesec dana nakon što mu je dodijeljen ugovor. Na golemom kipu biblijskog heroja raditi će još nešto više od tri godine.

Henry Hudson bio je engleski moreplovac i istraživač. Otkrio je Hudsonov zaljev i Hudsonv prolaz. No upravo na današnji dan 1609. otkrio je došao je do rijeke Hudson pokraj koje koje će nastati jedan od najvećih i najpoznatijih gradova na svijetu - New York.

Jutro nakon jednog drugog, davnog rujanskog napada na Washington, onog britanske vojske koja je, s dolaskom noći, krenula bombardirati i Baltimore, odvjetnik i povremeni pjesnik - Francis Scott Key, na noć s 13. na 14. rujna 1814, požurio do mjesta s kojega se mogla vidjeti utvrda McHenry, jedina prepreka engleskoj invaziji na Baltimore. "Ako se s utvrde još vijori američka zastava, Baltimore nije pao," razmišljao je Key. Kad je napokon osvanulo, ugledao je prizor koji je razbio svu njegovu tjeskobu - zastava je još bila na svom mjestu. Inspiriran njome, Francis Scott Key je napisao riječi pjesme "Star-Spangled Banner", na jednu staru englesku melodiju. "O say, can you see, by the dawn's early light...", bile su prve riječi pjesme koja će 1931. biti službeno prihvaćena kao američka himna. Nadahnuta jednim pogledom na crveno-bijelo-plave pruge i zvjezdice američke zastave. ...



Najviša zabilježena temperatura na zemaljskoj površini zabilježena je u Libiji, uglavnom pustinjskoj i četvrtoj najvećoj državi Afrike, odnosno sedamnaestoj najvećoj državi na svijetu gledajući opseg teritorija. Rekordna temperatura evidentirana je 13. rujna 1922. u gradu Al 'Azizia, a iznosila je čitavih 57,7, dok se negdje spominje čak i 66 stupnjeva Celzijevih. Za ubitačne skokove temperature uglavnom je zaslužan ultra topli pustinjski vjetar zvan Ghibli.

Od poznatih osoba rođenih na današnji dan valja izdvojiti hrvatskog znanstvenika i kemičara, te dobitnika Nobelove nagrade Lavoslava Ružičku (1887.), britanskog književnika Roald Dahl (1916), pisca poznate dječje knjige "Charlie i tvornica čokolade" koja je kasnije ekranizirana s Johnny Deppom u glavnoj ulozi, britansku glumicu Jacqueline Bisset (1944.), američkog sprintera Michaela Johnsona (1967.), te hrvatskog tenisača Gorana Ivaniševića (1971.)