Nakon četiri mjeseca odgode zbog štrajkova u Hollywoodu, elita američke televizije okupila se u ponedjeljak u Los Angelesu na 75. dodjeli Emmyja.

Televizijski ekvivalent Oscara obično se održava u rujnu, no organizatori su umjesto toga dogovorili susret u siječnju, smatrajući - očito s pravom - da će štrajkovi glumaca i scenarista do tada završiti i da će najveće zvijezde ponovno moći prošetati crvenim tepihom.

HBO-ova produkcija 'Nasljeđe', mračna i oštra kronika unutarnjih razmirica bogate disfunkcionalne obitelji na čelu golemog medijskog carstva, imala je 27 nominacija, a završila je s ukupno 6 nagrada Emmy, koliko je dobio i 'The Bear'.

'Nasljeđe' je završilo prošle godine nakon četiri sezone. Ta serija, koja je Emmy odnijela i 2020. i 2022. uspjela je pobijediti 'The Last of Us' i 'Bijeli lotos'.

Odnijela je i nagrade za najboljeg glavnog glumca i glumicu u dramskoj seriji - dobili su ih Kieran Culkin i Sarah Snook. I nagrada za najbolju mušku sporednu ulogu otišla je 'Nasljeđu', a dobio ju je britanski glumac Matthew Macfadyen.

Čak trojica glumaca iz 'Nasljeđa' - Brian Cox, Kieran Culkin i Jeremy Strong - bili su nominirani za najbolju glavnu mušku ulogu u dramskoj seriji.

Emmy za najbolju žensku sporednu ulogu dobila je Jennifer Coolidge za satiru 'Bijeli lotos'.

Dok je 'Nasljeđe' dominiralo u kategorijama drame, 'The Bear' je osvojio 6 nagrada u kategoriji komedije, a u kategoriji kratke serije dominirao je Netflixov 'Beef'.

'The Bear' je - osim što je odnio nagradu za najbolju humorističnu seriju - dobio i tri glumačke nagrade: Jeremy Allen White dobio je Emmyja za najboljeg glavnog glumca, a Ayo Edebiri i Ebon Moss-Bachrach za najbolju sporednu glumicu i najboljeg sporednog glumca.

Najbolja glumica u humorističnoj seriji je Quinta Brunson ('Abbott Elementary').

Sir Elton John dobio je svoj prvi Emmy Award, čime je postao 'EGOT' - dobitnik Emmyja, Grammyja, Oscara i Tonyja.