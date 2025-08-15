Metal koncert: Antediluvian, Ceremonial Bloodbath, Proklet, SNØGG, Kamra, Their

Nasty Events i Abyssal Booking u tmini kraja kolovoza, kada se ljeto povlači pred sjenama jeseni, a zrak postane gust od tame, otvorit će vrata za jedan od najmračnijih i najbeskompromisnijih glazbenih događanja godine. Šest entiteta, šest vizija kaosa, smrti i transcendencije, okuplja se u noći koja neće imati zore.

ANTEDILUVIAN (Kanada)

Web: Bandcamp

Antediluvian je zvuk koji dolazi iz vremena prije vremena. Njihova glazba nije stvorena - ona je iskopana, pronađena među ruševinama izgubljenih civilizacija, urezana u kamene ploče koje nitko ne zna čitati. Albumi poput "Through the Cervix of Hawaah", "λόγος" i "The Divine Punishment" nisu zbirke pjesama - to su liturgije za one koji žele zaboraviti čovječanstvo i vratiti se u praiskonski kaos. Njihov zvuk je gust, klaustrofobičan, gotovo nepristupačan, ali onima koji se usude otkriva svijet u kojem je pusto ništavilo, a bogovi su tek kosti pod zemljom. Ontološki kaos, pretkozmička tama, metafizičko raspadanje, post-ljudska filozofija, sve krivo, no iz praznine koja guta značenje.

CEREMONIAL BLOODBATH (Kanada)

Web: Bandcamp

Ako je Antediluvian zvuk prapovijesti, onda je Ceremonial Bloodbath zvuk raspadanja. Njihova glazba je poput rituala izvedenog u podrumu prepunom kostiju, gdje se svaka nota pretače u krv. Albumi "The Tides of Blood" i "Genesis of Malignant Entropy" su poput poglavlja iz knjige koja nikada nije trebala biti napisana - knjige koja ne donosi znanje, već prokletstvo. Oni ne sviraju pjesme - oni prizivaju entropiju. Svaki ton je udarac čekića po stvarnosti, svaki riff je rez na tkivu svijeta.

PROKLET (Hrvatska)

Web: Instagram

Proklet je duh koji nikada nije pronašao mir. Njihov jedini album "Mizantropski crni metal" je poput epitafa uklesanog u stijenu - hladan, nemilosrdan, vječan. Njihova glazba je mržnja pretočena u zvuk, slavljenje smrti, prirode i ništavila. To nije black metal - to je urlik šume koja gori, rijeke koja se puni krvlju, čovjeka koji se pretvara u pepeo. Oni ne traže publiku. Oni traže svjedoke.

SNØGG (Slovenija)

Web: Facebook

Snøgg je poput sna koji se pretvara u noćnu moru - i onda shvatiš da nikada nisi spavao. Njihova glazba je eksperiment, ritual, improvizacija. Albumi poput "Ritual of the Sun" i "Abeloth" su zvučne vizije koje se ne mogu objasniti - samo doživjeti. Oni ne sviraju pjesme - oni otvaraju portale. Na pozornici, Snøgg ne izvodi - Snøgg kanalizira. I ono što dolazi kroz njih... nije uvijek ljudsko.

KAMRA (Slovenija)

Web: Metal Archives

Kamra je introspektivna tama. Njihova glazba ne dolazi izvana - ona dolazi iznutra, iz pukotina svijesti, iz sjećanja koja nisu tvoja. Album "Cerebral Alchemy" i EP "Conversing with Ghosts" su poput razgovora s vlastitim demonima. Kamra ne traži da slušaš - Kamra traži da se suočiš.

THEIR (Hrvatska)

Web: Facebook

Još jedan entitet s naše scene koji nije dugo vremena svirao. Stvaraju zvuk koji dolazi iz pukotina između dimenzija, gdje vrijeme ne teče, gdje je jezik zaboravljen, a svjetlost zabranjena. Gitare im zvuče kao urušavanje svemira, vokali kao zazivi na jeziku koji nikada nije bio izgovoren, a bubnjevi kao otkucaji srca nečega što je odavno umrlo.

▬▬▬

Upad u pretprodaji: 22 €

Upad na dan događanja: 25 €

Mlađi od 18 godina imaju besplatan upad.



Pretprodaja ulaznica:

Dirty Old Shop, Tratinska 34



Koncert organiziraju Abyssal Booking i NASTY Events.



Koncert je podržan od strane Liveurope mreže. Mreža Liveurope sufinancirana je kroz program Kreativne Europe Europske unije.