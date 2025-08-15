Dobra glazba na kraju kolovoza u Močvari
Metal koncert: Antediluvian, Ceremonial Bloodbath, Proklet, SNØGG, Kamra, Their
Nasty Events i Abyssal Booking u tmini kraja kolovoza, kada se ljeto povlači pred sjenama jeseni, a zrak postane gust od tame, otvorit će vrata za jedan od najmračnijih i najbeskompromisnijih glazbenih događanja godine. Šest entiteta, šest vizija kaosa, smrti i transcendencije, okuplja se u noći koja neće imati zore.
ANTEDILUVIAN (Kanada)
Web: Bandcamp
Antediluvian je zvuk koji dolazi iz vremena prije vremena. Njihova glazba nije stvorena - ona je iskopana, pronađena među ruševinama izgubljenih civilizacija, urezana u kamene ploče koje nitko ne zna čitati. Albumi poput "Through the Cervix of Hawaah", "λόγος" i "The Divine Punishment" nisu zbirke pjesama - to su liturgije za one koji žele zaboraviti čovječanstvo i vratiti se u praiskonski kaos. Njihov zvuk je gust, klaustrofobičan, gotovo nepristupačan, ali onima koji se usude otkriva svijet u kojem je pusto ništavilo, a bogovi su tek kosti pod zemljom. Ontološki kaos, pretkozmička tama, metafizičko raspadanje, post-ljudska filozofija, sve krivo, no iz praznine koja guta značenje.
CEREMONIAL BLOODBATH (Kanada)
Web: Bandcamp
Ako je Antediluvian zvuk prapovijesti, onda je Ceremonial Bloodbath zvuk raspadanja. Njihova glazba je poput rituala izvedenog u podrumu prepunom kostiju, gdje se svaka nota pretače u krv. Albumi "The Tides of Blood" i "Genesis of Malignant Entropy" su poput poglavlja iz knjige koja nikada nije trebala biti napisana - knjige koja ne donosi znanje, već prokletstvo. Oni ne sviraju pjesme - oni prizivaju entropiju. Svaki ton je udarac čekića po stvarnosti, svaki riff je rez na tkivu svijeta.
PROKLET (Hrvatska)
Web: Instagram
Proklet je duh koji nikada nije pronašao mir. Njihov jedini album "Mizantropski crni metal" je poput epitafa uklesanog u stijenu - hladan, nemilosrdan, vječan. Njihova glazba je mržnja pretočena u zvuk, slavljenje smrti, prirode i ništavila. To nije black metal - to je urlik šume koja gori, rijeke koja se puni krvlju, čovjeka koji se pretvara u pepeo. Oni ne traže publiku. Oni traže svjedoke.
SNØGG (Slovenija)
Web: Facebook
Snøgg je poput sna koji se pretvara u noćnu moru - i onda shvatiš da nikada nisi spavao. Njihova glazba je eksperiment, ritual, improvizacija. Albumi poput "Ritual of the Sun" i "Abeloth" su zvučne vizije koje se ne mogu objasniti - samo doživjeti. Oni ne sviraju pjesme - oni otvaraju portale. Na pozornici, Snøgg ne izvodi - Snøgg kanalizira. I ono što dolazi kroz njih... nije uvijek ljudsko.
KAMRA (Slovenija)
Web: Metal Archives
Kamra je introspektivna tama. Njihova glazba ne dolazi izvana - ona dolazi iznutra, iz pukotina svijesti, iz sjećanja koja nisu tvoja. Album "Cerebral Alchemy" i EP "Conversing with Ghosts" su poput razgovora s vlastitim demonima. Kamra ne traži da slušaš - Kamra traži da se suočiš.
THEIR (Hrvatska)
Web: Facebook
Još jedan entitet s naše scene koji nije dugo vremena svirao. Stvaraju zvuk koji dolazi iz pukotina između dimenzija, gdje vrijeme ne teče, gdje je jezik zaboravljen, a svjetlost zabranjena. Gitare im zvuče kao urušavanje svemira, vokali kao zazivi na jeziku koji nikada nije bio izgovoren, a bubnjevi kao otkucaji srca nečega što je odavno umrlo.
▬▬▬
Upad u pretprodaji: 22 €
Upad na dan događanja: 25 €
Mlađi od 18 godina imaju besplatan upad.
Pretprodaja ulaznica:
Dirty Old Shop, Tratinska 34
Koncert organiziraju Abyssal Booking i NASTY Events.
Koncert je podržan od strane Liveurope mreže. Mreža Liveurope sufinancirana je kroz program Kreativne Europe Europske unije.
Novi komentar