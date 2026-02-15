Dobro znamo da su malo čudni i naivni, ali baš toliko, to nismo znali ;)

Dakle, umre jedan Microsoftov programera i dođe kod Svetog Petra, sav važan i pun sebe. No, Petar se ne može odlučiti pa ga pita hoće li u raj ili u pakao.

- Pa, ne znam - misli se programer - mogu li probati jedno i drugo pa da se onda odlučim?

- Može - reče Sveti Petar.

Programer u raj, nema pića, nema žena, nema ilegalnog softvera, molitve svaki dan, lijeganje u 10 navečer.

Ode zatim u pakao - kad ono tulumi non-stop, svi zajebanti i kurve ovoga svijeta, alkohol na cisterne, procesori C2D, besplatno logiranje na pr0n i wareZ stranice...

Vrati se programer Svetom Petru i odluči se za pakao.

Na to ga Sveti Petar stavi u lance i da đavlu na obradu.

- Eeeej, a što je sad ovo, halo?!".

Sveti Petar se nasmije:

- Žalim, ali ono ti je bila samo DEMO verzija... a ovo je sad puna verzija pakla ;)