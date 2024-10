Dukat predstavlja edukativni i nagradni online natječaj "Do posljednje mrvice" s ciljem smanjenja bacanja hrane

Bacanje hrane ozbiljan je društveni, humanitarni, ekološki i ekonomski problem današnjice koji doprinosi socijalnim nejednakostima, negativno utječe na okoliš, doprinosi klimatskim promjenama te troši vrijedne resurse, dok mnogi ljudi, u Hrvatskoj i diljem svijeta, žive u uvjetima siromaštva i gladi.

S obzirom na hitnu potrebu da se do 2030. godine značajno smanje velike količine otpada od hrane na globalnoj razini, Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 29. rujna Međunarodnim danom svjesnosti o gubitku i bacanju hrane.

U povodu ovog dana, vodeća mliječna industrija Dukat, koja se problemom bacanja hrane sustavno bavi već gotovo desetljeće, prošle je godine pokrenula edukativni projekt „Hrana se ne baca". Cilj ovog projekta je educirati hrvatske građane o važnosti i načinima smanjenja bacanja hrane u svakodnevnom životu. Naime, segment kućanstava u Hrvatskoj generira čak 76% ukupnog otpada od hrane, što je znatno iznad prosjeka EU (53%) i globalnog prosjeka (61%). Istovremeno, svaki peti Hrvat živi na rubu siromaštva. Ovi alarmantni podaci potaknuli su Dukat da pokrene edukativni projekt koji želi podići svijest o odgovornijem odnosu prema hrani te, u konačnici, smanjiti količinu otpada od hrane.

Kako smanjiti bacanje hrane u svakodnevnom životu? Provjerite svoje znanje, a Dukat će vas nagraditi!

U sklopu projekta „Hrana se ne baca", na istoimenoj mrežnoj stranici građani mogu pronaći niz praktičnih savjeta o tome kako smanjiti bacanje hrane u svakodnevnom životu - kod kuće, prilikom kupnje ili u restoranu. Na stranici ih očekuje i veliki vodič za čuvanje i zamrzavanje hrane, niz inspirativnih intervjua i kolumni, kao i rezultati istraživanja „Koliko hrane bacamo" koje je Dukat proveo u suradnji s agencijom Improve, a koji su poslužili kao temelj za razvoj ovog projekta.

Povodom godišnjice projekta, Dukat predstavlja interaktivni online natječaj „Do posljednje mrvice", koji građanima omogućuje provjeru i nadogradnju znanja o važnosti i načinima smanjenja bacanja hrane u svakodnevnom životu. Najuspješniji sudionici ovog edukativnog, interaktivnog kviza osvojit će praktični dar Dukata - rolu od organskog pamuka s premazom od pčelinjeg voska za višekratno zamatanje hrane. Ova održiva zamjena za jednokratne prozirne i aluminijske folije ne samo da pomaže očuvati svježinu hrane, već i pridonosi smanjenju otpada. Nagradni natječaj otvoren je do 23. listopada.

Nova serija besplatnih projekcija dokumentarnog filma diljem Hrvatske

Kako bi ovom važnom temom dopro do što većeg broja građana, Dukat je prošle godine organizirao besplatne projekcije višestruko nagrađivanog dokumentarnog filma „Just Eat It: A Food Waste Story" u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Karlovcu i Bjelovaru. Ove godine Dukat najavljuje novu seriju besplatnih projekcija, ovaj put dokumentarnog filma „Wasted! The Story of Food Waste", kojeg je producirao slavni kuhar Anthony Bourdain. Besplatne projekcije počet će u studenome, uoči blagdanskog razdoblja kada bacanje hrane u prosjeku raste za 25% u odnosu na ostatak godine.

Najveći projekt protiv bacanja hrane u Hrvatskoj

Neprekidna optimizacija procesa u opskrbnom lancu, prodaja proizvoda s kraćim rokom trajanja po sniženim cijenama u Dukatovim diskontima u Zagrebu, Bjelovaru, Osijeku i Slavonskom Brodu, sustavno doniranje proizvoda s kraćim rokom trajanja humanitarnim udrugama i ustanovama (milijun mliječnih obroka godišnje, što Dukat čini najvećim pojedinačnim donatorom hrane) te edukacija građana o važnosti i načinima smanjenja bacanja hrane u svakodnevnom životu, ključne su aktivnosti koje Dukat već dugi niz godina provodi s ciljem smanjenja gubitaka i bacanja hrane.