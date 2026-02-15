Objavljen dnevni raspored izvođača INmusic festivala #18 – u prodaji ograničen broj jednodnevnih ulaznica!

Zbog iznimnog interesa za 18. izdanje INmusic festivala, kojim se obilježava i veliki jubilej - 20 godina od prvog INmusica - objavljen je raspored nastupa po festivalskim danima, a u prodaji je i ograničeni kontingent jednodnevnih ulaznica isključivo putem službenog festivalskog webshopa!

Jednodnevne ulaznice dostupne su po cijeni od 99 EUR (+ troškovi transakcije) isključivo putem službenog festivalskog webshopa. Količine su ograničene, a ukoliko ne budu rasprodane u pretprodaji, biti će dostupne i na ulazu na festival na festivalskoj blagajni. Ulaznica vrijedi isključivo za dan za koji je kupljena te se ne može koristiti za drugi festivalski datum.

PRVI DAN FESTIVALA - 22. lipnja 2026., ponedjeljak: Jack White, Manic Street Preachers, KT Tunstall, Fat Dog i drugi.

DRUGI DAN FESTIVALA - 23. lipnja 2026., utorak: Gorillaz, The Flaming Lips, Jehnny Beth, Sprints i drugi.

TREĆI DAN FESTIVALA - 24. lipnja 2026., srijeda: Kings of Leon, IDLES i drugi.

Tri dana INmusic festivala na jarunskim otocima ponovno će Zagreb pretvoriti u središte vrhunske glazbe, a uskoro slijedi još novih imena koja će dodatno obogatiti jubilarno izdanje. INmusic već 20 godina domaćoj publici donosi kvalitetan i relevantan presjek svjetske suvremene autorske scene kroz tri dana bogatog glazbenog programa kao predvodnik festivalske kulture u Hrvatskoj.

Trodnevne ulaznice dostupne su po cijeni od 139 EUR (+ troškovi transakcije) putem službenog webshopa, dok su sedmodnevne kamperske ulaznice 59 EUR (+ troškovi transakcije) i vrijede isključivo uz važeću trodnevnu festivalsku ulaznicu. Studentima hrvatskih sveučilišta, kao i članovima INmusic cluba, omogućeni su posebni popusti na ulaznice za INmusic festival #18 putem INmusic club aplikacije.