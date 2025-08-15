Pročitajte dnevni horoskop za 16. kolovoza, dan kada su rođeni Madonna, Timothy Hutton i James Cameron

Dnevni horoskop za 16. kolovoza, ako niste spojili jučerašnji praznik s današnjim danom, žalimo vas... no, što reći, tko radi - radi, pa neka Vodenjaci uspiju završiti sve što trebaju, Vagama bi to možda moglo poći za rukom, dok će Bikovi biti iskreno dosadni svima oko sebe...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni pop ikona Madonna, oskarovac Timothy Hutton kao i slavni redatelj James Cameron.

---------------------------------------------

Mjesečni horoskop za kolovoz