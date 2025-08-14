Pročitajte dnevni horoskop za 15. kolovoza, dan kada su rođeni Bartol Kašić, Ivan Meštrović i Oscar Peterson

Dnevni horoskop za 15. kolovoza, praznik, državni štoviše... dobar dan, ali ne baš najpametniji za povratak s mora... ni odlazak, kad smo već kod toga... a znamo da ćete ipak to napraviti. Stoga, neka voze Bikovi i Djevice, a ostali neka budu putnici..

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni lingvist Bartol Kašić, kipar Ivan Meštrović i muzičar Oscar Peterson.

---------------------------------------------

