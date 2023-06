"Sonju" je nakon TBF-a opjevao i bend Djigibaoo, poslušajte šarmantnu novu pjesmu

Sjećate se Sonje iz pjesme TBF-a? Mladi bend iz Splita napravio je svoju verziju priče, a kako zvuči "Sonja" u potpuno drugačijem, ljetnom ruhu provjerite u pjesmi benda Djigibaoo.

""Ne zove se Sonja , nije u Parizu i nikad nije bila moja cura ! " Pjesma koju smo napisali u ljeto 2019. godine. Priča je zapravo o našem prijatelju i njegovoj bivšoj curi, ali zbog rime i zvučnosti morali smo promijeniti njezino ime i mjesto gdje živi", ističu iz benda.

"Sonju" su snimili u MC Pavarotti u Mostaru pod vodstvom producenta Saše Karabatka i tehničara Adina Sarića, koji igrom slučaja u pjesmi gostuje i repa kako samo on to zna. "To nam je bio izazov i prihvatili smo ga raširenih ruku s osmjehom od uha do uha. Još kad smo čuli vers koji je napisao rekli smo odmah "ovo je zakon"", dodaju iz benda. Miks i master pjesme potpisuje Tomo Miladinović iz benda Rezerve, a spot je sniman po redateljskom palicom Marina Vrce, dok je iza kamere bio Luka Eterović.

Djigibaoo su bend već dobro poznat na splitskoj sceni, a članovi benda su: Petar Stolnik (frontmen i gitara), Antonio Šabić (lead gitara), Ivan Malenica (bass gitara) i Tomislav Ćurić (bubnjevi). Prije nekoliko mjeseci objavili su singl "Paranoje" kojim su najavili novu eru svoga stvaralaštva, a "Sonja" je novo poglavlje njihova novog albuma.