Što može krenuti ukrivo kad djedicu pošalje njegova bakica da nabavi viagru jer im treba...

Baka i djed leže u krevetu. Baka bi da se podsjeti seksa, ali djedi nikako da se digne. Kaže baka:

- Slušaj me dobro, čula sam za neku tabletu, kad je popiješ odmah ti se digne. Možda da odeš sutra u apoteku i kupiš, pa da isprobamo, možda će djelovati. Reče mu ona i kako se zove, nešo na V.

Djeda ju posluša te ode sutradan do apoteke. Uđe unutra, a tamo mlada, zgodna apotekarica.

Utegnuta, dubok dekolte, čipkaste čarapice, mini suknja, tange ...

Traži djeda tabletu za potenciju, kaže na V počinje.

Ona odgovara:

- A... Viagra, imamo, imamo, hoćete?

- Pa dajte mi jednu kutiju.

- Evo odmah, samo da uzmem ljestve, gore je na zadnoj polici. - reče mlada apotekarica.

Uzme ona ljestve i počne se penjati, sijevaju nožice, sijeva guza, a djeda gleda, pa osjeti da mu se diže.

Kaže joj djed:

- Znate što, zaboravite vi na to... nije do mene, do babe je, vratite vi to na mjesto!