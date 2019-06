Jeste li ikad koristili dokumentarni film kao medij za poticanje javnog dijaloga? Kao materijal za nadopunu ili ishodište rasprava i otvaranje tema koje su bitne vašoj organizaciji? Zanima vas kako regulirati prava za prikazivanje, kako doći do kopije filma, a ne krasti verziju (sumnjive kvalitete) sa Youtubea? Kome se obratiti i kako napraviti dobru kampanju koristeći već ostvareni track-record filma?

ili

Imate li svoj film koji ste zamislili kao namjenski, ali čini vam se da bi možda mogao biti i nešto više od toga? Ne znate kako ga distribuirati i doseći što veću vidljivost? Želite koristiti film kao medij komunikacije svoje misije i ciljeva vašeg djelovanja?

Najavljujemo da će se u narednih nekoliko mjeseci u Rijeci održavati ekskluzivan program koji u fokusu ima upravo distribuciju dokumentarnog filma.

Program je potpuno besplatan za sve koje to zanima, a obuhvaća:

teorijske uvide

konkretne informacije

pregled izvora informacija

detaljno izložen sustav i okruženje audiovizualne industrije

projekcije filmova i analize pojedinih slučajeva uspješnih i kreativnih distribucijskih strategija

sudjelovanje poznatih producenata i distributera - Q&A

rad na vašim specifičnim projektima i konzultacije

Uključite se već sljedeći vikend - prvu radionicu održavamo u subotu, 22. lipnja od 10 do 14 sati / Filodrammatica, Korzo 28

Program «DISTRIBUTE THIS! DISTRIBUIRAJ TO! - o promociji i distribuciji dokumentarnog filma» je osmislila i vodi Morana Ikić Komljenović, producentica i redateljica (Little Red Dot / Fade In / Taskovski films London).

Program je pomažu Hrvatski audiovizualni centar, Društvo hrvatskih filmskih redatelja, Istarska filmska agencija i Grad Rijeka.

Sve informacije i prijave: morana@littlereddot.hr