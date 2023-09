U subotu 16. 9. 2023. u zagrebačkom klubu DVA OSAM održat će se novi Dark Side by Tomi Phantasma u sklopu kojega će se održati i službeni warm up za predstojeći koncert svjetskih rock legendi i miljenika darkerske publike The Sisters Of Mercy, koji će nastupiti 5. 11. 2023. u zagrebačkom Boćarskom domu, te njihovih kolega The March Violets koji će po prvi puta nastupiti u Hrvatskoj 15. 10. 2023. u zagrebačkom Boogaloo Clubu.

U sklopu warm up partyja održat će se nagradna igra u kojoj će se dijeliti ulaznice za navedene koncerte. Za sudjelovanje u nagradnoj igri je potrebno preuzeti kupone za nagradnu igru prilikom kupnje pića na šanku, a izvlačenje sretnih dobitnika održat će se u 1:00 preko razglasa.

Dark Side program 16. 9. u DVA OSAM započet će u 22:00 video projekcijom videa i snimaka koncerata grupa The Sisters Of Mercy i The March Violets, sve do 1:00 kada se nastavlja Dark Side program koji se godinama održavao u kultnom darkerskom zagrebačkom klubu Jabuka, pod vodstvom najpoznatijeg hrvatskog alter DJ-a Tomija Phantasme.

Program se temelji na staroj darkerskoj "jabučarskoj" set listi počevši od Dark Dancea, prvog dark partyja na ovim prostorima koji je sa svojim radom počeo 1983. i na koji je dolazio i sam Tomi. Mnoga od tih glazbenih imena koja su se tada puštala u Jabuci je u zlatnim osamdesetima baš Jabuka isfurala na našoj sceni.

Vrata kluba Dva Osam će se u subotu 16.09.2023. otvoriti u 22:00 sata, a cijena ulaznica u pretprodaji iznosi 4,00 €, na ulazu u klub: 5,50 €, za studente, uz predočenje X-ice: 3,00 €, za stare Jabučare, uz predočenje iskaznice GK Jabuka: 0,00 €. Akcijske cijene pića na šanku od 22:00 do ponoći! Osim putem interneta, ulaznice se mogu kupiti u dućanu ploča PDV, na prvom katu kluba Pločnik, u Međimurskoj ulici 21 u Zagrebu.