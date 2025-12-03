Ulazimo u prosinac, stižu detonacije, strah, ozljede i smrt - treba li nam to? Ne, ne treba...

Početak je prosinca, a u Hrvatskoj već kreće zagrijavanje za dane pirotehnike. „Petarde i redenici potpuno su zabranjeni, no Hrvatska ima vrlo blag i teško provediv zakon koji dopušta korištenje pirotehnike čak šest dana i noći, iako se, osim pri dočeku Nove godine, ništa ne slavi. Tako je od 27. prosinca do 1. siječnja dopušteno maltretiranje građana bučnim eksplozivnim napravama, što za posljedicu ima ozljede djece, stres i umiranje životinja, uništavanje imovine i zagađenje zraka. To je apsurd i ozbiljan sigurnosni rizik, pa je nužna stroža zakonska regulacija. Dobro bi bilo da Hrvatska slijedi primjer Irske i potpuno zabrani svu bučnu pirotehniku jer je nemoguće razlikovati koristi li netko legalnu ili ilegalnu pirotehniku", poručuje Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.

Hrvatska je spremna za zabranu sve bučne pirotehnike

Pojašnjava da Hrvatska čak nema ni zabranu bučne pirotehnike iz kategorije F3, koju su već zabranile Austrija, Belgija, Danska, Nizozemska i Irska, koja je otišla korak dalje te zabranila i kategoriju F2: „Ako države s daleko jačim sustavima kontrole ne dopuštaju pirotehniku kategorija F2 i F3, nema logičnog razloga da ih mi uopće smatramo rekvizitima za zabavu i da imamo dane pirotehnike. To su eksplozivne naprave visokog rizika, a ne igračke! Već zračne bombe, koje su u kategoriji F2, prema riječima samih distributera pirotehnike, proizvode ekstreman zvuk čiji se pucanj može usporediti sa zvukom najekstremnijih petardi."

Djeci pirotehnika zabranjena, a najčešće su žrtve: amputacije, sljepoća i trajni invaliditet

Stručnjaci upozoravaju da su djeca najugroženija skupina kada je riječ o pirotehnici. U EU-u 30 do 50 posto svih žrtava su maloljetnici, a ozljede često dovode do trajnog invaliditeta - amputiranih prstiju, raznesene šake, oštećenog vida ili trajne sljepoće. U Hrvatskoj su zabilježene i amputacije i sljepoća kod djece mlađe od 14 godina. „Kada dijete izgubi prste zbog pirotehnike, to nije nesreća, već posljedica nedostatne zakonske regulative i loših odluka odraslih", ističe Klopotan Kačavenda.

Zato su Prijatelji životinja poslali dopise svim osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj s pozivom da se učenike i roditelje pravovremeno informira o opasnostima pirotehnike. Upozorili su da je petarde i redenike zabranjeno koristiti tijekom cijele godine i odraslima i djeci te da maloljetnici uopće ne smiju koristiti nikakvu pirotehniku kategorija F2 i F3. Unatoč tome, pirotehnika se agresivno promovira i prodaje u trgovinama mješovitom robom, čime se djecu dodatno privlači i potiče na kršenje zakona.

Europa prepoznaje rizik, Hrvatska kasni

Dok članice EU-a uvode zabrane i stroge restrikcije, Hrvatska ostaje među onima koje i dalje građanima dopuštaju bučnu pirotehniku čak i u dane kada se ništa ne slavi. Nizozemska je uvela i zabranu privatnih vatrometa radi preveniranja ozljeda, požara, stresa životinja, zagađenja zraka i troškova hitnih službi.

„Dostavili smo Ministarstvu unutarnjih poslova konkretne prijedloge za izmjene Zakona o eksplozivnim tvarima. Tražimo potpunu zabranu sve bučne pirotehnike za osobne potrebe, a koja je po snazi jednaka ili glasnija od već zabranjenih petardi i redenika. Predlažemo i zabranu pucanja u dane kada se ništa ne slavi, dopuštanje svjetlosne pirotehnike isključivo na dva sata oko ponoći u novogodišnjoj noći, kao i zabranu reklamiranja pirotehnike i njezine prodaje u trgovinama mješovitom robom. Tražimo i ograničavanje broja vatrometa koje organiziraju lokalne zajednice na tri godišnje i zabranu korištenja pirotehnike u blizini ustanova gdje bi mogla naštetiti ljudima ili životinjama", navode Prijatelji životinja.

Vrijeme je da prestanemo glumiti da je ovo normalno

Ukazuju da životinje iznimno pate zbog bučne pirotehnike i teže ju podnose jer npr. psi mogu čuti do četiri puta bolje od ljudi, a eksplozije im izazivaju srčane udare, panična bježanja, prometne nesreće i dugotrajne traume. Osim srčanih udara, pticama bučna pirotehnika izaziva odlaske iz gnijezda i smrt od iscrpljenosti.

„Građani prijavljuju detonacije policiji, koja ne može razlikovati pucanj petarde od pucnja rakete ili oružja. Djeca se boje, životinje stradavaju, a sve kao dio 'blagdanskog ugođaja'. Takva normalizacija stvara lažan dojam da je pirotehnika bezazlena i društveno prihvatljiva ako je legalna. No upravo legalno dopušteni dani korištenja pirotehnike generiraju potražnju koja povlači i ilegalnu robu s crnog tržišta", zaključuju Prijatelji životinja. Pozivaju sve da na www.prijatelji-zivotinja.hr potpišu peticiju za zabranu bučne pirotehnike i saznaju više informacija o njezinoj štetnosti.