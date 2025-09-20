Ovogodišnja volonterska akcija Boranka, kojom se osmu godinu u nizu pošumljavaju područja u Dalmaciji zahvaćena požarima, počet će 20. rujna u Parku prirode Biokovo

Subotnjom akcijom se nastavlja pošumljavanje Parka prirode Biokovo u kojem je mlada šuma stradala u velikom šumskom požaru, koji je prošlo ljeto zahvatio okolicu Makarske i proširio se na Park prirode Biokovo, navodi u priopćenju Saveza izviđača.

Početak ovogodišnje Boranke upriličen je u povodu Međunarodnog dana sadnje, koji se od 2004. godine uz podršku UNESCO-a održava u cijelom svijetu 21. rujna.

"Ove subote na akciji će sudjelovati predstavnici Saveza izviđača Hrvatske, izviđači iz splitskih izviđačkih odreda iz Splitskog skautskog zbora, predstavnici Hrvatskih šuma, predstavnici Parka prirode Biokovo, učenici i nastavnici V. gimnazije 'Vladimir Nazor' iz Splita, Prirodoslovne škole Split i Pomorske škole Split," rekao je koordinator akcije Dan Špicer.

Prema preporuci Hrvatskih šuma, na lokaciji Parka prirode Biokovo saditi će se isključivo autohtone vrste drveća, i to mješovito, bjelogorica i crnogorica, od čega najvećim dijelom hrast medunac, hrast crnika, jasen, crni bor, čempres i pinija.

Do sada je u Boranki sudjelovalo više od 12.500 volontera iz cijele Hrvatske i inozemstva. Ukupno je na požarištima u okolici Splita, Solina, Makarske, Trogira, Zadra i Šibenika zasađeno više od 130.000 novih stabala u sadnicama, sjemenu i žiru.

Time je Boranka postala najveća europska volonterska akcija pošumljavanja požarišta i sjajan primjer kako okupiti brojne volontere, institucije i organizacije u obnovi prirode, poručili su organizatori.