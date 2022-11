Damien Rice, irski glazbenik i jedno od najznačajnijih imena svjetske kantautorske scene u posljednja dva desetljeća, premijerno nastupa u Zagrebu 2. travnja 2023. u Kinu SC

S obzirom na izuzetno rijetke turneje i život daleko od pozornosti medija i reflektora velikih pozornica, Damienov dolazak u Zagreb prava je poslastica za sve fanove nezavisne i indie glazbene scene. Nastup u Savskoj ulici pridružuje se rijetkom popisu svirki na ovoj turneji koji za sada uključuje samo Manchester, London, Antwerp, Pariz, Amsterdam, Berlin, Milano i Udine.

Damien Rice - Cannonball

Damien Rice je tesktopisac, glazbenik, producent, a svira piano, gitaru, perkusije i klarinet. Karijeru je počeo s bendom Juniper, a nakon raspada obišao je Europu svirajući po ulicama i vratio se kući te počeo solo karijeru. Debitantski album "O" iz 2002. dosegnuo je 8. mjesto najboljih UK albuma, osvojio Shortlist Music Prize, a čak tri singla su dosegla mjesto na top 30 ljestvici.

Drugi album "9" sadržavao je pjesme koje su se pojavljivale u brojnim filmovima i serijama, a nakon raznih suradnji objavio je i album "My Favourite Faded Fantasy". Glazbeno je angažiran i oko projekata poput Songs for Tibet ili Freedom Campaign, svojom glazbom je inspirirao i Ed Sheerana, a sam Damien povodom ove turneje kaže da ima i ponešto novo za predstaviti.

Damien Rice - Volcano

Prodaja ulaznica za koncert krenut će u petak 2. prosinca, a točne informacije o cijenama i prodajnim mjestima bit će objavljen idući tjedan.