Damien Rice održao je 2. travnja u Zagrebu koncert koji će se dugo pamtiti. U pratnji dvije dame, od kojih je jedna, Sílvia Pérez Cruz nastupila samostalno kao uvodna točka cijelog doživljaja, bio je to užitak za publiku koja je imala priliku uživati u predivnoj glazbi koja je bila popraćena snažnim emocijama i iskrenom predanošću umjetnika.

Sílvia Pérez Cruz svira kombinaciju različitih žanrova poput jazza, soula i popa, što joj daje jedinstven zvuk i stil. Aranžmani njezinih pjesama su duboki i kompleksni, a njezin prepoznatljiv glas dodaje emotivni i melankolični ton pjesmama. U svojim pjesmama često se bavi temama poput ljubavi, gubitka i introspekcije. Iako njezina glazba može biti teško svrstati u jedan određeni žanr, to upravo čini njezinu glazbu intrigantnom i posebnom. Publika je bila oduševljena glazbenicom koja savršeno komunicira s gledateljima te ih animira na izuzetno šarmantan način da joj se pridruže u pjevanju.

Glavna točka koncerta, Damien Rice, počastio nas je dvosatnim nastupom u kojem su mu se u nekoliko brojeva pridružile Sílvia Pérez Cruz i Jana Jacuka, pjevačica i plesačica iz Estonije. Damien je svojim izvanrednim vokalom, virtuoznim gitarskim sviranjem i pjesmama koje diraju srce publike, uspio stvoriti posebnu atmosferu koja je trajala cijeli koncert.

Posebno treba istaknuti Riceovu interakciju s publikom. On je tijekom koncerta uspostavio izravan kontakt s prisutnima, pričajući im o svojim pjesmama i nastupima, te je svojom iskrenošću i simpatičnošću osvojio srca mnogih. Pjesmu „Trusty and True" doslovno je izveo s publikom koja i na njegove upute, kao i na one u uvodnom nastupu Silvije Perez, pružila fenomenalnu vokalnu pozadinu Damienovom prekrasnom glasu. U „Accidental Babies" njih su dvoje sjeli za klavijaturu, a Damien je ovu divnu pjesmu izveo tako iskreno i dirljivo lansiravši nas u neku novu dimenziju.

Osobno sam bila opčinjena koncertom koji je završio pjesmom „Cannonball" u pratnji tri gitare (spomenute dame) bez ozvučenja, no kako se za Damiena Ricea koji je u više od dvadeset godina samostalnog rada izdao samo tri albuma ne može reći da je baš plodan autor, začudilo me da je izostavio meni najdražu njegovu pjesmu „Amie" te svoj veliki hit „The Blowers Daughter".

„The Blowers Daughter" smo ipak čuli u bisu kojim je zaključio svoj dvosatni nastup kojim je publiku doslovno dirnuo do suza.

Koncert je bio organiziran u dvorani SC-a, ozvučenje je bilo jako dobro, no nešto je ipak pokvarilo savršen dojam ovog fenomenalnog koncerta. Naime, u dvoranu nije bilo moguće unijeti bočice s vodom, niti ikakvo piće, koje se nije moglo nigdje ni kupiti tako da je više od tisuću ljudi provelo više od tri sata bez vode. U toaletima, barem ženskim, voda na slavini bila je vruća i nije bilo moguće otvoriti hladnu vodu. Uistinu nam nije jasno kako je organizator dopustio takav propust te također propustio zaraditi na žednim dušama.

U svakom slučaju koncert Damiena Ricea u Zagrebu bio je izvanredan događaj za sve prisutne koji su uživali u prekrasnoj glazbi i iskrenoj izvedbi jednog od najvećih suvremenih umjetnika. Svojim talentom i iskrenim nastupom, Rice je ostavio dubok dojam na publiku i sigurno će ostati upamćen kao jedan od najboljih koncerata u Zagrebu u 2023. godini.