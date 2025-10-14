Goran Cetinić - Koća predstavlja instrumentalni album "Čudne biljke" - muzika za gitaru i sintesajzer.

Goran je aktivni član Splitskog gitarističkog kvarteta, s kojim nastupa na brojnim koncertima u Hrvatskoj i inozemstvu. Uz klasičnu glazbu, poznat je i po radu u jazz i blues bendovima, među kojima se ističu projekti Otprilike Ovako, Partet i Šporkestar. Autor je i izvođač glazbe za kazališne predstave, u kojima kombinira akustične i elektroničke elemente. Njegov glazbeni izričaj spaja različite stilove - od klasičnih skladbi do suvremenih improvizacija - uvijek s naglaskom na izražajnost i emociju. Danas je prepoznat kao jedan od najistaknutijih gitarista splitske glazbene scene, posvećen istraživanju, suradnji i širenju glazbenih horizonata.

"Htio sam napraviti autorski solo album na gitari, nešto kao Ralph Towner. Krenuo sam na kauču s gitarom i kasnije nabavio analogne sintesajzere i sekvencere. Na kraju ne znam u koji žanr ovo spada, nije jazz, nije pop, nije ambijentalno. Kaže mi prijatelj: "Ti uopće ne slušaš ovakvu muziku koju snimaš." E, pa dobro je reka. Čudne biljke nikad ne znaš kako će izrasti. Neke zaliješ više, a neke manje. Važno da prežive i koji put procvitaju. Čudne biljke su ovdje moog sintesajzeri, farfisa, analogni tape echo, gitara i malo kontrabasa. Branko Dragičević je napravio cover", rekao je Koća.

"Koća je bio zaslužan što je Mudri Brk ušao u svijet bluesa prije 25 godina. Koća je isto čudna biljka, koja je procvitala. Ovo je drugi instrumentalni album ove godine (nakon sjajnog Begovog), tako da je i Mudri Brk postao čudna biljka", rekao je zabrinuto Mudri Brk.

Album je objavljen za Mudri Brk i dostupan je na streaming servisima