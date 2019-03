Courtney Barnett, jedno od najznačajnijih svjetskih imena indie rock glazbe posljednjih pet godina, premijerno dolazi u zagrebačku Tvornicu kulture u utorak 21. svibnja.

Courtney Barnett - „Pedestrian At Best"

Slavljena od australskog tiska kao njihova najznačajnija glazbenica posljednjeg desetljeća, vlasnica Grammy i Brit Awards nominacija, Courtney stiže u Zagreb u pratnji svojeg sjajnog live banda na turneji kojom promovira posljednji studijski album "Tell Me How You Really Feel". Kombinirajući elemente indie rocka, psihodelije, alternativne glazbe 90ih i fantastičnih introspektivnih tekstova, nije dugo trebalo da Courtney zasjedne na sam vrh nezavisne rock scene.

Osim dva izvanredna studijskih izdanja ("Sometimes I Sit And Think, And Sometimes I Just Sit" iz 2015. i prošlogodišnji "Tell Me How You Really Feel"), u diskografiji ima i izuzetno hvaljeni kolaboracijski album s Kurtom Vileom "Lotta Sea Lice", dok se u biografiji ističu glavne pozornice najznačajnijih svjetskih festivala, od Coachelle i Primavere do Lollapalooze.

Courtney Barnett - „City Looks Pretty"

Ulaznice u prodaju kreću u utorak 26. ožujka po cijeni od 120 kn. Na sam dan koncerta ulaznice će iznositi 150 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.