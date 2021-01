Cjepivo Pfizer/BioNTech protiv koronavirusne bolesti čini se da djeluje protiv ključne mutacije kod visoko zaraznih sojeva otkrivenih u Britaniji i Južnoafričkoj Republici

Pfizerova studija, koja još nije prošla znanstvenu recenziju, i koja je provedena u suradnji sa znanstvenicima teksaškog sveučilišta pokazala je da je cjepivo učinkovito u neutraliziranju virusa s tzv. mutacijom N501Y na proteinskom šiljku.

- Mutacija bi mogla biti odgovorna za veću zaraznost i pojavila se zabrinutost da bi virus mogao 'umaknuti' antitijelima čije je stvaranje potaknuto cjepivom - kazao je Phil Dormitzer, jedan od glavnih Pfizerovih znanstvenika.

Studija je provedena na uzorcima krvi uzetima od ljudi koji su dobili cjepivo. Rezultati su ograničeni jer nije proučen puni raspon mutacija pronađenih kod novih inačica brzo širećih virusa.

Dormitzer je kazao da je ohrabrujuće da se cjepivo čini učinkovitim protiv mutacije N501Y, kao i 15 drugih mutacija koje je tvrtka ranije testirala.

- Do sada smo testirali 16 različitih mutacija i nijedna nije imala nikakav veći utjecaj. To su dobre vijesti. To ne znači da 17. mutacija neće - kazao je, no naglasio kako je još jedna mutacija južnoafričke inačice virusa, nazvana E484K, zabrinjavajuća.

Znanstvenici planiraju daljnja istraživanja kako bi vidjeli je li cjepivo učinkovito protiv drugih mutacija virusa otkrivenih u Britaniji i JAR-u i nadaju se rezultatima za nekoliko tjedana.

Simon Clarke, profesor stanične mikrobiologije sa sveučilišta Reading, ovog je tjedna rekao da obje inačice virusa imaju neka nova zajednička obilježja, no kod južnoafričkog soja pronađene su brojne dodatne mutacije koje predstavljaju opsežnije promjene na proteinskom šiljku.

Znanstvenici su kazali kako bi se cjepiva Pfizer/BioNTech i Moderna, koja se oslanjaju na tehnologiju glasničke RNK, mogla brzo modificirati da reagiraju na nove mutacije virusa.