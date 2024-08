Cirkus Kolektiv, udruga za suvremeni cirkus i srodne umjetničke prakse, otvorila je čak tri javna poziva - za rezidenciju, edukaciju i prijavu radova na ovogodišnjem izdanju festivala Split Calling

Javni poziv Artist In Residence namijenjen je za sve autore i autorice, umjetnike i umjetnice i kolektive suvremenog cirkusa i umjetnosti na otvorenom koji rade na novim kreacijama u 2025. godini.

Potpora uključuje prostorne i tehničke uvjete za rad, organizaciju work-in-progress izvedbe, diskusiju s publikom, medijsku vidljivost i dokumentiranje izvedbenog materijala. Ovisno o iznosu troškova i potpore, Cirkus Kolektiv pokriva dio ili sve troškove puta, smještaja i dnevnica.

Traže se umjetničke ideje i radovi u nastajanju iz disciplina suvremenog cirkusa i umjetnosti na otvorenom, kao i radionice i masterclassovi za amatere i profesionalce iz istih područja. Svi prijavljeni projekti moraju se realizirati do kraja 2025. godine.

Prijave za rezidencijalni boravak se vrše do 1. rujna 2024. putem obrasca na linku: https://forms.gle/nYVwXhF7TUNQN7WdA

Druga dva javna poziva vezuju se uz Festival suvremenog cirkusa i umjetnosti na otvorenom Split Calling koji se održava u organizaciji Cirkus Kolektiva. Dvodnevni format festivala koji je koncipiran kao sinergija izvedbenih i drugih umjetnosti kojima je okosnica otvoreni prostor će se održavati 4. i 5. listopada 2024. na specifičnim javnim teritorijima grada Splita.

Otvoren je javni poziv za prijavu radova na ovogodišnjem izdanju festivala Split Calling kojim se pozivaju svi regionalni umjetnici/ce i kolektivi suvremenog cirkusa i umjetnosti na otvorenom da se prijave sa svojim radovima. Natječaj je namijenjen regionalnim umjetnicima/ama iz Hrvatske, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Kosova.

Prijavljeni rad treba biti iz područja suvremenog cirkusa ili umjetnosti na otvorenom. Prihvatljivi su radovi različitih formata: predstava, performans, izložba, performativna šetnja, instalacija, prostorna intervencija i dr.

Rok za prijavu radova je 5. rujna 2024., a prijave se vrše putem obrasca: https://forms.gle/TMSc748Zs2D3h34BA

Osim toga, u sklopu Split Calling festivala održat će se masterclass pod nazivom "Dramaturgija javnog prostora - Letters to the neighborhood" u trajanju od 30. rujna do 6. listopada 2024. Edukaciju će voditi Jordi Duran Roldós, renomirani umjetnik i profesor izvedbenih umjetnosti.

Edukacija je namijenjena svima koji se zanimaju za umjetnost na otvorenom i dramaturgiju javnog prostora - umjetnicima različitih praksi, plesačima, cirkusantima, glumcima, dizajnerima, studentima, praktikantima različitih umjetničkih usmjerenja, zainteresiranima za djelovanje u javnom prostoru, aktivistima...

Tema edukacije je otkrivanje umjetničkog potencijala javnog prostora grada kroz povijesne i društvene odrednice pojedinog mjesta. Cilj edukacije je stvaranje "pisama", kako ih naziva mentor - performativnih intervencija koje će se tijekom festivala spojiti u jedinstveno pismo gradu i manifestirati u vidu performativne šetnje ulicama gradske jezgre.

Prijave za edukaciju se primaju do 5. rujna 2024. putem obrasca: https://forms.gle/FENqdGmTBfSedEfF9