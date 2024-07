Nagradu glavnog žirija Cinehill Propeller filmskog festivala Cinehill, održanog na izletištu Petehovac, osvojio je film Kad svane dan (When the Light Breaks) islandskog redatelja Runara Runarssona

U obrazloženju glavnog žirija, kojeg su činili Milja Mikkola, Luka Peroš, Danilo Šerbedžija i Yesim Ustaoglu, stoji da film nagrađuju "zbog poetskog i suptilnog filmskog jezika, delikatne glume i pripovijedanja, baveći se neočekivanom teško situacijom na način koji osvaja gledatelje dramatskim lukom njegovih originalnih likova".

Ovaj film dobitnik je i nagrade žirija filmskih kritičara FIPRESCI, uz obrazloženje da je film sjajno režiran, da je žiri film osvojio slojevito profiliranim karakterom intrigantne protagonistice koja se suočava s tragedijom o kojoj ne smije otvoreno govoriti, te snažnom porukom o tome da iznenadni udarac sudbine može zauvijek promijeniti živote skupine mladih ljudi koji vjeruju da su zaštićeni ljubavlju i prijateljstvom.

Nagradu Cinehill Shorts za kratki film dobio je film Worker's Wings (Radničke ruke) kosovskog redatelja Ilira Hasanaja, specijalno priznanje dodijeljeno je kratkom filmu Bolero Nansa Laborda-Jourdaa a kao EFA kandidat, koji ulazi u konkurenciju za Nagradu Europske filmske akademije (EFA) izabran je film As it was (Kao nekad) Damiana Kocura i Anastasiie Solonevych. Žiri Akademija svoju nagradu je dodijelio kratkom filmu Frater Valentina Guioda.

Počasne nagrade dobili redatelj Julien Temple i glumac Bogdan Diklić

Počasne nagrade Cinehill festivala dobili su proslavljeni britanski redatelj Julien Temple i glumac Bogdan Diklić. Temple je dobio nagradu Maverick, najmijenjenu hrabrim filmašima koji šire granice filmskog izričaja, a Diklić počasnu nagradu za 50 godina djelovanja.

Festival Cinehill se drugu godinu za redom održava na izletištu Petehovac iznad Delnica, na 1035 metara nadmorske visine, kao nasljednik Motovun Film Festivala. Filmovi se prikazuju na nekoliko lokacija na Petehovcu, uključujući kino na otvorenom, zvanom Sanjkalište, u kojem gledatelji sjede na balama sijena, ali i u drugim goranskim mjestima poput Delnica, Moravica i Lokava.

Za pet dana festivala prikazano je 98 naslova, među kojima deset projekcija premijernih filmova, koje hrvatska publika nije mogla vidjeti, ili najuspjelijih filmova godine.

Festival Cinehill organiziraju Umjetnička organizacija Motovun Film Festival i udruga KOKODA uz potporu Primorsko-goranske županije, Turističkih zajednica Kvarnera i Gorskog kotara, Hrvatskog audiovizualnog centra i Grada Delnica.