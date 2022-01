CinEd filmski semestar je besplatni novi program naprednog filmskog obrazovanja i stručnog usavršavanja za nastavnike, profesore i edukatore u formalnim i neformalnim sustavima, one sadašnje i one buduće, za sve one koji žele ozbiljno, zabavno i promišljeno raditi s djecom i mladima kroz film i pomoću filma. Kroz niz predavanja vrhunskih predavača, filmskih profesionalaca i edukatora, nastavnici imaju mogućnost nadopuniti i proširiti vlastito znanje o filmu te praktično naučiti kako koristiti film i medije u svim školskim predmetima i nastavnim sadržajima.

Iako školski kurikulumi uključuju medijske sadržaje, posebno film, profesorima često nedostaje potrebno praktično i teoretsko znanje da ih mogu suvereno predavati. Kroz CinEd (EU projekt medijskog i filmskog usavšavanja nastavnika i opismenjavanja djece i mladih) programe podržavamo osuvremenjivanje nastavnih sadržaja i alata, ali i same metodologije rada s djecom i mladima.

Predavanja počinju s uvodom u participativnu pedagogiju Bacača sjenki gdje će polaznici proći metode za interaktivno i angažirano predavanje kroz igru. Moći će nadograditi poznavanje filmske teorije i upoznati CinEd kolekciju vrhunskih europskih filmova te brojne pedagoške alate koje ona nudi. Program završava uz primjere analize filmova iz više motrišta kroz koje će se lakše pripremiti za vlastite projekcije u školama, radionicama ili programima filmskog i medijskog obrazovanja .

Predavanja CinEd filmski semestara će se održavati na platformi Zoom srijedom i četvrtkom od 18 do 20 sati kroz veljaču i ožujak.

Prijave na https://forms.gle/hhSLBNdQX2ey2WrS9

Detaljan raspored predavanja i Zoom link za sudjelovanje polaznici će dobiti nakon prijave. Broj mjesta je ograničen.

Projekt CinEd 2.0 je sufinanciran od strane Europske Unije - Kreativna Europa MEDIA, Hrvatskog audiovizualnog centra, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i grada Zagreba.

Partneri na projektu: Portugalska Kinemateka, Njemački filmski institut i arhiv, Institut Français, Češki filmski savez, IhmeFilmi (Finska), Meno Avilyss (Litva) , GET Cooperativa sociale (Italija), Association Arte Urbana Collectif (Bugarska), Cinema ARTA (Rumunjska), Associació A Bao A Qu (Španjolska)

Potpora Bacačima Sjenki: Zaklada Kultura Nova.