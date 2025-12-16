Uz dosad najsnažniji zaslon pametnog sata i inReach tehnologiju za satelitsku i mobilnu povezivost, fēnix 8 Pro serija podiže standarde pametnih satova na potpuno novu razinu

Avanture vas vode izvan utabanih staza i zato vam treba izdržljiv premium GPS pametni sat koji može pratiti vaš tempo.

Možda ste već razmišljali o fēnix 8 seriji, ali sada se pitate je li fēnix 8 Pro serija pravi za vas.

Oba modela nude vrhunski dizajn stvoren za ekstremne uvjete, uključujući vodootporno kućište s nepropusnim metalnim gumbima, metalnim zaštitnim poklopcem senzora, tiranijskim okvirom i ugrađenom LED svjetiljkom. Oba vam donose Garminove funkcije za praćenje zdravlja i kondicije², pametne značajke i metrike performansi, kao i značajke treninga, planiranja i analize na koje se oslanjate. I dalje ćete imati poboljšane karte i navigacijske alate, kao što su unaprijed učitane TopoActive karte i dinamičko kružno usmjeravanje.

Postoje četiri ključne nadogradnje koje nudi samo fēnix 8 Pro koje ne možete dobiti na seriji fēnix 8: mobilna povezanost, satelitska povezanost, inReach SOS funkcija i opcija MicroLED zaslona s najvećom razlučivošću u industriji.

Mobilna povezanost

Kada ste povezani na LTE mrežu, možete koristiti fēnix 8 Pro za slanje 30-sekundnih glasovnih poruka, kao i za upućivanje i primanje telefonskih poziva od drugih korisnika fēnix 8 Pro ili onih koji koriste aplikaciju Garmin Messenger na svom pametnom telefonu.

Koristite LiveTrack za dijeljenje svoje lokacije s prijateljima i obitelji te za slanje check-in lokacije. Također ih možete obavijestiti kada započne LiveTrack sesija kako bi mogli pratiti.

Osim toga, možete ostati spremni uz pristup trenutnim vremenskim uvjetima i višednevnim prognozama.

Satelitska povezanost

Satelitska pokrivenost pomaže vam da ostanete povezani gdje god vas vaše avanture odvedu. Zahvaljujući inReach povezivosti, možete slati i primati tekstualne poruke s prijateljima i obitelji putem aplikacije Garmin Messenger na njihovom pametnom telefonu ili kompatibilnom Garmin pametnom satu. Također im možete slati ažuriranja lokacije kako bi mogli pratiti vaš napredak.

Satelitske poruke rade čak i do 80 kilometara od obale, što znači da svoj telefon možete ostaviti kod kuće tijekom sljedeće surferske avanture.

SOS mogućnosti

Kada aktivirate SOS signal na svom fēnix 8 Pro satu, on šalje poruku putem satelitske ili mobilne veze Garmin Response u, našem međunarodnom centru za koordinaciju hitnih slučajeva s osobljem koje je dostupno 24/7, a koji vas povezuje s nadležnim službama. Iskusni koordinatori za hitne slučajeve komuniciraju s vama, vašim kontaktima u hitnim slučajevima, službama spašavanja i lokalnim resursima. Obavijestit će vas kada je pomoć na putu i ostat će dostupni dok se situacija ne riješi.

Čak i ako ostavite telefon kod kuće, inReach funkcije na fēnix 8 Pro satu satu pružaju vam dodatni mir. Sljedeći put kada se zaputite izvan dosega mobilne mreže, ostanite povezani satom na svom zapešću.

Izuzetno svijetli MicroLED zaslon

S fēnixom 8 modelom možete birati između svijetlog AMOLED zaslona (u tri veličine, uključujući 43 mm) ili solarni zaslon za punjenje s MIP (memory-in-pixel) zaslonom.

S fēnixom 8 Pro modelom dostupne su dvie opcije: AMOLED ili MicroLED zaslon. Posljednje značajke imaju više od 400.000 pojedinačnih LED dioda koje mogu doseći svjetlinu do 4.500 nita - što znači da je to najsnažniji pametni sat ikad napravljen. Ovaj inovativni zaslon nudi bogate boje, širok kut gledanja, visoku gustoću piksela i izvrsnu čitljivost čak i pod jakim svjetlom.

Serija fēnix 8 Pro donosi novu razinu povezanosti i svjetline vašim avanturama na otvorenom. (Samo ne zaboravite prvo aktivirati svoj inReach plan prije nego krenete. Više o svojim mogućnostima možete saznati ovdje.)

Sljedeći put kada krenete istraživati ​​zabačena područja ili trčati nepoznatim stazama, ostanite povezani s fēnixom 8 Pro ili fēnixom 8 Pro - MicroLED premium GPS pametnim satom.