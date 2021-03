Povodom 1. aprila, Booking.com predstavlja četiri destinacije diljem svijeta sa šaljivim nazivima

1. april sjajan je trenutak za zabavu uz malo smijeha i pokušaj zaborava na neizvjesnost trenutne situacije u svijetu. Sa svojom misijom da svima olakša istraživanje svijeta, Booking.com predstavlja četiri odličnih odredišta diljem planete Zemlje kako bi vam, ne samo izmamili osmijeh na lice, već i proširili popis želja destinacija koje biste htjeli posjetiti kada se ukinu sva aktualna ograničenja vezana za putovanja.

Boring, SAD

Smješten u podnožju kaskadnog gorja u Oregonu i na samo nekoliko minuta vožnje od Portlanda, grad Boring možda ne zvuči uzbudljivo za posjetiti na prvu. No, zapravo je suprotno, te je prilično malo dovoljno da posjetitelji zavole ovu lokaciju. Svi koji vole prirodu mogu uživati ​​u izvrsnom pogledu na planinu Hood s mnogih mjesta u Boringu. Zimi posjetitelji mogu uživati ​​u skijanju, dok ljeti mogu istraživati ​​i planinariti na brojnim pješačkim stazama. Za one koji nisu veliki ljubitelji planina, tijekom svog boravka, mogu vožnjom bicikla po Springwater Trailu, istražiti okolicu Oregona ili posjetiti poljoprivrednu tržnicu.

Gdje odsjesti: Kuća za odmor Secluded PDX Area Townhome ½ Way to Mt. Hood! nalazi se u središtu grada Boring i savršena je za obiteljski odmor. Prostrani moderan smještaj nudi nevjerojatan pogled na planinu Hood. Objekt je idealan za one koji putuju radi aktivnosti na otvorenom jer pruža jednostavan pristup planini, skijalištima i svim pješačkim stazama koje ga okružuju.

Drama, Greece

Iako ime možda ne govori tako, nije nikakva drama istražiti ovo mjesto, smješteno u sjeveroistočnom dijelu Grčke. Grad Drama ima slikovito središte sa živopisnim kafićima i restoranima koji poslužuju ukusnu domaću kuhinju. Šira regija, također nazvana Drama, nudi nevjerojatna prirodna čudesa, uključujući doline i planine, pa čak i skijališta - savršena za uživanje u nekim od aktivnosti na otvorenom. Uz raznolikost koju Drama nudi, ne čudi nas što putnici Booking.com-a koji vole hranu, prirodu i šetnju istražuju upravo ovu destinaciju.

Gdje odsjesti: Smješten u starom skladištu duhana, Hydrama Grand Hotel nudi opuštajući boravak za posjetitelje koji istražuju grad Dramu. Iz modernih soba pruža se prekrasan pogled na slapove Agia Varvara, ujedno najveći gradski park po kojem se isplati prošetati. Gosti mogu uživati ​​u raznim aktivnostima u okolici, uključujući biciklizam i planinarenje. Nakon dana ispunjenog razgledavanjem i aktivnostima, posjetitelji mogu uživati ​ u wellness centru objekta.

Obama, Japan

Da ga ne zamijenite s bivšim američkim predsjednikom, ovaj lučki grad nalazi se u prefekturi Fukui, sjeverno od Kyota, u Japanu. Ime Obama znači "mala plaža", a mjesto je poznato po vrlo strmim i nepravilnim obalama. Osim uživanja u pogledu na zaljev Wakasa, posjetitelji mogu istražiti gradsku kulturu posjetom jednom od mnogih hramova u cijelom gradu. Za ljubitelje hrane Obama neće razočarati jer je grad poznat po dobroj hrani, a glavni sastojak na jelovniku su svježi plodovi mora.

Gdje odsjesti: Obama Machiya Stay nalazi se na samo nekoliko minuta hoda od plaže Shiratori, savršene za posjetitelje koji tijekom svog boravka vole uživati uz obalu. Ova kuća za odmor nudi prostrane sobe u tradicionalnom japanskom uređenju. Posjetitelji mogu istražiti okolno područje pješice, uključujući ribarsko pristanište Wasaka, kako bi kušali neka od najboljih jela od morskih plodova, poput svježe napravljenog sushija i sashimija.

Sauce, Peru

Ovaj grad na jezeru s nevjerojatnom prirodom u regiji San Martin u Peruu sanjiva je destinacija za opuštanje. Jedan od najljepših dijelova grada je jezero Sauce, koje je izvrsno mjesto za kupanje i ribolov. Ne iznenađuje nas što putnici na Booking.comu ističu ovu destinaciju za opuštanje, spokoj, čisti zrak i prirodu. Za posjetitelje koji žele istražiti širi dio regije, Tarapoto, najveći grad, udaljen je 45 minuta vožnje. Također, ne zaboravimo spomenuti i vinarije u regiji San Martin jer upravo njih 8% hrvatskih putnika vole istraživati na svojim putovanjima.*

Gdje odsjesti: Uživajte u mirnom ambijentu hotela Maloca Inn. Ovaj smještaj nalazi se u neposrednoj blizini jezera Sauce, okružen tropskom prirodom. Gosti se mogu opustiti i kupajući se u vanjskom bazenu uz tropsko piće i zalazak sunca s nevjerojatnim pogledom na jezero Sauce. Posjetitelji mogu pješice istražiti okolicu ili organizirati jednodnevni planinarski izlet kako bi još više istražili regiju San Martin.