Rijetko koja direktiva EU-a toliko je iznervirala građane. Zašto su boce i čepovi nerazdvojni? U Njemačkoj je od jučer to obvezno. Cilj je reduciranje plastičnog otpada i bolja zaštita okoliša.

Zašto uopće ovakvi čepovi?

Jeste li možda u posljednje vrijeme pokušali otrgnuti čep od plastične boce za jednokratnu upotrebu, na primjer bocu vode ili nekog gaziranog pića? Ali niste uspjeli? Čep je tvrdokoran i ne može ga se maknuti. Za to postoji razlog. Ne radi se o proizvodnoj grešci, već o direktivi Europske unije (EU). Trogodišnje prijelazno razdoblje je prošlo, od sada su takvi čepovi obavezni.

O čemu se radi?

Do sada su proizvođači tu direktivu provodili u praksi dragovoljno, neki su već (postupno) prešli na novi sustav u svom proizvodnom procesu. Od srpnja ove godine je to obavezno. Naime, sve plastične boce za jednokratnu upotrebu (volumena do tri litre) moraju imati čep koji je povezan s bocom i nerazdvojan od nje. Bez obzira radi li se o vodi, Coca Coli, limunadi ili mlijeku. To je dio paketa mjera koji je Europska unija usvojila već 2019. Cilj je smanjenje količine plastičnog otpada.

Je li moguć povratak boca bez čepa?

U Njemačkoj se kaucija plaća praktički na sve plastične boce za jednokratnu upotrebu, ali automati za povrat kaucije uzimaju i boce koje nemaju čep. Istraživanje EU-a je pokazalo da u prirodi jako često završe upravo plastični čepovi. Primjerice na plažama Sjevernog mora. Je li „problem plastičnih čepova" u Njemačkoj izraženiji nego u nekim drugim europskim zemljama? To nije do kraja jasno. Po navodima stručnih udruženja, u Njemačkoj potrošači vrate otprilike deset posto boca s kaucijom koje su bez čepa.

Ipak više (a ne manje) plastike?

Već i prije usvajanja direktive Europske unije prije pet godina, mogle su se čuti oštre kritike od strane proizvođača pića. Sudeći po rezultatima jedne studije čiju izradu je naručilo Udruženje proizvođača mineralne vode (EFBW), zbog korištenja čepova koji su pričvršćeni na boce čak se povećava potrošnja plastike u proizvodnom procesu. Osim toga prelazak na nove procese u proizvodnom lancu znatno poskupljuje taj proces, posebice za srednje velika poduzeća.

„Ne skidaj me"

Iako neki proizvođači poput Coca Cole na čepovima imaju poruku „Ne skidaj me", ti novi čepovi („tethered caps") na društvenim mrežama izazivaju puno bijesa potrošača. Žale se i udruženja potrošača. Mnogi se slažu oko toga da ti pričvršćeni čepovi smetaju prilikom konzumiranja pića. No, sličnih je protesta bilo i svojedobno prilikom uvođenja poklopaca na limenkama koje se prilikom otvaranja pića trebalo „gurnuti" u limenku („stay on"). Danas je sasvim normalno da se te poklopce na limenkama ne odvaja i ne baca zasebno. Za pretpostaviti je dakle da će i nerazdvojni čepovi na plastičnim bocama za jednokratnu upotrebu također biti samo stvar navike.