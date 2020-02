Bumbari, jedni od najvažnijih oprašivača u prirodi, trenutno su ugroženi jer njihov broj drastično pada

Bumbari spadaju među najvažnije oprašivače u prirodi, no njihova je sudbina na oštrici noža - prema podacima novog istraživanja ovi insekti se mnogo rjeđe sreću nego ranije.

Primjerice, u Sjevernoj Americi se dvostruko rjeđe viđaju u svim područjima u odnosu na 1974. godinu. Oni su specijalizirani za raznošenje peludi i oplodnju mnogih vrsta biljaka, među kojima su i poljoprivredna dobra, kao što su rajčice, borovnice i tikvice, piše National Geographic.

U novoj studiji, objavljenoj u časopisu Science, istraživači su koristili složeni proces kako bi utvrdili jesu li za opadanje broja bumbara krive klimatske promjene.

Znanstvenici su utvrdili da u područjima koja su postala toplija u posljednjih nekoliko godina ili u kojima su zabilježene ekstremne promjene temperature, rjeđe možemo vidjeti bumbare. U Europi je njihov broj pao za 17 posto u odnosu na početak 20. stoljeća.

Prema pristupu ovih znanstvenika, "klimatski kaos" je glavni krivac za opadanje broja bumbara.

"Ovaj pad povezan je s time što su vrste bile primorane trpjeti temperature s kojima se ranije nisu susrele", kaže vodeći znanstvenik studije Peter Soroye, student poslijediplomskih studija sa Sveučilišta u Ottawi i ističe da nestanak bumbara u određenom području znači da su se ili preselili ili izumrli.

Odavno je poznato da bumbarima više odgovara hladnije vrijeme jer imaju sposobnost proizvesti toplinu tijekom letenja, zbog čega su često jedan od prvih insekata koji vidimo u proljeće.

Posljednjih pet godina bile su najtoplije zabilježene u zadnjih 14 desetljeća. Zbog toga je moglo doći do pregrijavanja ovih insekata, što su laboratorijski eksperimenti ustanovili da se može dogoditi ili je na bumbare sve to indirektno utjecalo kroz vegetaciju i cvijeće, zbog čega su dovedeni do izgladnjelosti.

Bumbari u većini slučajeva žive godinu dana, a njihove matice zimu najčešće provode u razbacanom lišću ili u zemlji gdje su također izložene temperaturnim promjenama i pojavama kao što su neočekivano rano topljenje leda i njegovo ponovno formiranje.