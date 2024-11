Nakon što je u prosincu 2023. očarao publiku u Areni Zagreb, jedan od najomiljenijih glazbenih umjetnika ovih vremena ponovno stiže u Hrvatsku. Bryan Adams, čiji su hitovi obilježili generacije i osvojili srca diljem svijeta, u sklopu velike svjetske turneje Roll with the Punches održat će koncert u ambijentu pulskog Amfiteatra 29. srpnja 2025. godine. Ulaznice su u prodaji od četvrtka, 21. studenog, u sustava Eventima.

Bryan Adams, kanadski kantautor i pjevač, slovi za jednog od najuzbudljivijih glazbenika današnjice. U karijeru dugoj čak četiri desetljeća izdao je čak 17 studijskih albuma, uključujući i najnoviji „So Happy It Hurts" koji je nominiran za nagradu Grammy. Osim toga, njegov rad obuhvaća i „Pretty Woman - The Musical" te albume „Classic pt. I" i „Classic pt. II" na kojima su nove verzije njegovih najvećih hitova. Ovi albumi dostupni su u digitalnom obliku i u ATMOS formatu u suradnji s Platoonom, a fizička izdanja objavljena su u suradnji s izdavačkom kućom BMG. Njegov talent za pisanje pjesama donio mu je brojne nagrade i priznanja, uključujući tri nominacije za Oscara, pet nominacija za Zlatni globus, Grammy nagradu te čak 20 nagrada Juno.

Turneja „Roll with the Punches", koja nosi naziv njegovog nadolazećeg studijskog albuma, započinje 8. svibnja 2025. u Velikoj Britaniji, u Newcastleu, a slijedi kao nastavak izuzetno uspješne prethodnice „So Happy it Hurts" koja je trajala čak tri godine i uključivala nastupe u preko 16 zemalja diljem Amerike, Europe i Azije. Adams i njegov bend svoju će publiku nastaviti oduševljavati koncertima u SAD-u i Europi tijekom čitave 2025. godine.

Više informacija o rasporedu turneje i datumima te prodaji ulaznica može se pronaći na službenoj stranici www.bryanadams.com. Ulaznice za zagrebački koncert u prodaji su već od ovog četvrtka, 21. studenog, a može ih se osigurati putem na svim prodajnima mjestima Eventima kao i putem online sustava www.eventim.hr.