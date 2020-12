Centar za kulturu Novi Zagreb za kraj ove godine svojoj vjernoj publici poklanja jazz koncert i s ponosom najavljuje premijeru snimke vrsnog riječkog umjetnika Brune Mičetića i njegovog quinteta, koja će biti objavljena na YouTube kanalu Centra za kulturu Novi Zagreb, na Silvestrovo 31. prosinca 2020. godine u 18 sati.

Snimka je nastala u Velikoj dvorani Centra za kulturu Novi Zagreb 17. prosinca 2020. godine u sklopu ciklusa Jazz Point Novi Zagreb i na njemu Bruno Mičetić Quintet predstavlja svoj posljednji album "Out of the Shadow", a izvodit će neke i od svojih prijašnjih radova.

Bruno Mičetić Quintet čine:

Vojkan Jocić - Tenor Sax

Bruno Mičetić - Gitara

Joe Kaplowitz - Keys

Bojan Skočilić - Kontrabas, E. Bas

Dado Marinković - Bubanj

Umjetnički životopis:

Album "Out of the Shadow" okuplja neke od vodećih hrvatskih jazz glazbenika - Joea Kaplowitza, Vojkana Jocića, Bojana Skočilića i Dadu Marinkovića. Ovo je treći po redu album Quinteta Brune Mičetića u izdanju Dallas Recordsa i sadrži 6 kompozicija u kojima se ističe ljubav prema jazz fusionu, ali i impresivne skladateljske sposobnosti u kojima publika naprosto uživa.

Neprestana potraga za dubljim shvaćanjem glazbe odvela je Brunu do Austrije gdje je završio Jazz Konservatorium Klagenfurt nakon čega započinje s pedagoškim radom i svojom diskografskom karijerom. Utemeljitelj je i osnivač projekta „Rab Jazz Festival", koji se održava već petu godinu zaredom, a na kojem su nastupila sve velika imena iz regije i Europe.

„Bruno Mičetić Sekstet" snima CD i DVD live izdanje albuma "Beauty of Your Soul" objavljenog u izdanju „Dallas Recordsa". Bruno Mičetić nakon koncerta u Lisinskom održava nekolicinu koncerata u Hrvatskoj, a 2019. godine objavljuje i album "Capturing the Moment" te s istim održava koncerte u HNK Ivana pl. Zajca te na brojnim manifestacijama i festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Nastupao je uz Terezu Kesoviju, Milan Petrović Jazz Quartet, Dominica Millera; surađivao je na projektima sa Zrinkom Tutićem i Rajkom Dujmićem, Zvjezdanom Ružićem, Primožem Grašićem, Ratkom Divjakom i drugima te osvojio publiku eminentnih festivala u Hrvatskoj i šire.