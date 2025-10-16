Britanski post-punkeri shame ponovno u Zagrebu
Britanski bend shame 22. listopada, s početkom u 21 h, prodrmat će zagrebačku Močvaru! Nakon što su 2023. oduševili domaću publiku na Europavox festivalu Zagreb by INmusic, vraćaju se s razlogom – u punom zamahu i s novim albumom Cutthroat, obja
Od prvih nastupa po londonskim underground klubovima 2014. do danas, shame su izgradili reputaciju jednog od najuzbudljivijih bendova svoje generacije te su redefinirali zvuk suvremenog britanskog post-punka. Pjevač Charlie Steen, gitaristi Eddie Green i Sean Coyle-Smith, basist Josh Finerty te bubnjar Charlie Forbes poznati su po energičnim i kaotičnim svirkama, koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.
Nakon hvaljenog debija Songs of Praise (2018.), koji ih je lansirao na međunarodnu scenu i albuma Drunk Tank Pink (2021.) s kojim su se popeli na visoko osmo mjesto britanske ljestvice najprodavanijih albuma, albumom Food for Worms (2023.) pozicionirali su se i na svjetskoj sceni. U Zagreb dolaze s upravo objavljenim albumom Cutthroat - novim materijalima još žešćeg zvuka i beskompromisnih tekstova!
Ulaznice za koncert shame u Močvari 22. listopada s početkom u 21 h dostupne su isključivo putem službenog INmusic festival webshopa, po cijeni od 20 EUR (+ troškovi transakcije). Cijena ulaznice na dan koncerta, na ulazu Močvare, iznosit će 25 EUR. Vrata Močvare otvaraju se u 20 h.
Novi komentar