Zagreb će u rujnu ugostiti jednu od najuglednijih svjetskih fotografkinja Brigitte Lacombe čiji će radovi biti predstavljeni na izložbi pod nazivom "Cinema/Portraits" u Francuskom paviljonu u periodu od 13. do 28. rujna.

Umjetnica će izložiti 40 fotografija velikoga formata, rijetkih i intimnih trenutaka iz njezine dugogodišnje suradnje s utjecajnim filmskim autorima, otkrivajući pritom pogled iznutra na kinematografiju, priopćio je u ponedjeljak PRiredba Studio.

Izložba fotografija, snimljenih u periodu od 1975. do 2017., predstavlja dio umjetničkog rada fotografkinje Brigitte Lacombe i nudi rijedak osobni pogled na suvremenu kinematografiju koju upravo mogu pogledati i svi posjetitelji 25. Sarajevo Film Festivala.

Brigitte Lacombe počela je raditi na filmovima 1975. kada je pozvana na set filma "Svi predsjednikovi ljudi" Alana J. Pakule, a ubrzo nakon toga i na filmski set "Bliski susreti treće vrste" Stevena Spielberga.

Cijenjena je zbog svoje bliske suradnje s redateljima, kao što su Martin Scorsese, Alejandro González Inárritu, Mike Nichols, Anthony Minghella, Quentin Tarantino, Bernardo Bertolucci, Lynne Ramsey, Wes Anderson, Spike Jonze, kao i te zbog portretiranja glumaca tokom snimanja u njihovim ulogama i izvan njih, među kojima su - Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Tilda Swinton, Cate Blanchett, Isabelle Huppert i Joaquin Phoenix .

Posljednjih 25 godina surađuje s Martinom Scorseseom u svim njegovim produkcijama, najnovije na filmu "The Irishman" (Irac), čija će premijera biti održana na jesen ove godine.

Njezini radovi izloženi su u PHILLIPS Galeriji u New Yorku, Parizu i Londonu, šangajskom centru fotografije u Kini, u Sotheby's Galeriji u Londonu i Qatar muzeju u Dohi.

Fotografije Brigitte Lacombe objavljuju i međunarodni mediji - Vanity Fair, Elle, GQ, New Yorker, Harper's Bazaar, Conde Nast Traveler, The Wall Street Journal, New York Times, Financial Times, "M" Le Mondeu, Zeit i mnogi drugi, a fotografirala je i mnoge reklamne kampanje za Dior, Pradu, Rolex, Armani, Hermes i Lancome.